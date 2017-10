Cassino – SFF Atletico 2-1. Decide Abreu

Il Cassino sfodera la migliore prestazione stagionale e supera (2-1) la capolista Atletico, che nella stessa domenica perde imbattibilità e primato.

Al Salveti gli azzurri conquistano il quinto successo in campionato che proietta la squadra di Urbano al sesto posto in classifica, sempre a due punti dai play off e a sei dalla vetta, ora occupata dal Rieti. Il Cassino parte forte e già nei primi minuti impensierisce la retroguardia ospite con Moracci e Celiento. Al 10′ ci prova Ricamato dalla distanza con un destro forte e preciso che si perde sul fondo di pochissimo. La squadra di casa colleziona corner, sugli sviluppi del quarto Moracci pesca Celiento che da pochi passi non sbaglia firmando il vantaggio azzurro. L’Atletico fa fatica a proporsi, Scudieri toglie dal campo Formisano e inserisce Rizzi.

Nanni e D’Andrea sono gli unici che provano a proporsi e al 37′ una punizione di quest’ultimo è ben respinta da Della Pietra. Prima del riposo anche Urbano è costretto a un cambio visto che Darboe accusa dei problemi fisici dopo qualche colpo di troppo. Al suo posto Clemente. Ad inizio ripresa il copione non cambia con il Cassino che continua ad attaccare. Dopo due minuti gli azzurri potrebbero raddoppiare con Giglio che riceve un assist d’oro da Tribelli mancando di pochissimo la marcatura.

Poco dopo Atletico vicinissimo al raddoppio. Errore di D’Alessandro, Masella serve D’Andrea che centra la traversa con un bel colpo di testa. Tra il 66′ e il 67′ si passa dal quasi 2-0 al pari romano. Giglio solo davanti a Galantini si divora un gol fatto e un minuto dopo Esposito di testa è freddo e preciso siglando l’1-1. La gara è sempre viva e piacevole. Il Cassino potrebbe tornare in vantaggio dopo una bella iniziativa di Giglio che costringe Di Emma a un goffo intervento con la palla che si stampa sul palo.

L’Atletico si rende pericoloso con Tortolano ma Della Pietra non si lascia sorprendere. Nel frattempo Urbano manda in campo Abreu ed è proprio il giovane attaccante portoghese a realizzare il gol della vittoria. E’ il minuto 85 quando con grande freddezza infila Galantini in uscita. I 1300 del Salveti fanno festa. Nel frattempo l’arbitro, complice anche un infortunio a Brunetti, concede sei minuti di recupero.

Il Cassino resiste e ottiene una vittoria fondamentale. Mercoledì turno infrasettimanale a San Teodoro.

CASSINO: Della Pietra, D’Alessandro, Mattera, Partipilo (87′ Brunetti), Maraucci, Moracci, Darboe (41′ Clemente), Ricamato, Giglio (94′ Cavaliere), Celiento, Tribelli (75′ Abreu). A disposizione: Kuzmanovic, Di Mambro, Ola, Lombardi. Allenatore Urbano.

SFF ATLETICO: Galantini, Perocchi (55′ Pugliese), Pompei, Formisano (31′ Rizzi), Sevieri, Nanni, Rocchi (55′ Tortolano), D’Andrea (55′ Tornatore), Di Emma, Esposito, Masella. A disposizione Mercadante, Campanella, Ramacci, Brogna, Bacchi. Allenatore Scudieri.

Arbitro: Fabiano di Bologna.

Marcatori: 24′ Celiento, 67′ Esposito, 85′ Abreu.

Note: ammoniti Di Emma, Giglio, Mattera, Brunetti. Terreno di gioco in ottime condizioni. Spettatori 1300 circa di cui 40 ospiti.

foto: Asd Cassino