Il Cassino aspetta la capolista Atletico

A Carbognano è arrivata la seconda vittoria in trasferta per il Cassino, che dopo lo scivolone interno con l’Albalonga, si è rialzato subito. Un successo che non è mai stato in discussione, eccezion fatta per gli ultimi minuti di gioco quando il Flaminia è riuscito ad accorciare le distanze.

Una buona prestazione da parte degli azzurri che hanno potuto nuovamente contare su due pedine importanti come Maraucci e Celiento. Davvero buona la prestazione di Mattera, all’esordio dal primo minuto e che aveva finora giocato due spezzoni di gara. Per il giovane difensore anche una rete preziosa, come quella del 2-0. Urbano è soddisfatto per la prova dei suoi ragazzi. “Rispetto a sette giorni prima – afferma l’allenatore azzurro – abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara. La squadra ha fatto quello che volevo, aggredendo puntualmente il portatore di palla. Siamo stati bravi a creare i presupposti per passare in vantaggio riuscendo a chiudere la prima frazione avanti di due reti. Nella ripresa non abbiamo rischiato nulla controllando il risultato. Mi dispiace prendere dei gol causati da superficialità. A pochi minuti dal termine incassare una rete può essere davvero pericoloso e vanificare quanto fatto di buono fino a quel momento. Intanto portiamo a casa una vittoria importante e ci prepariamo al meglio alla sfida con l’Atletico”.

Domenica arriva al Salveti la prima della classe, che finora ha praticamente fatto il pieno, considerando le sette vittorie e il pareggio in trasferta contro la corazzata Rieti. Sarà una sfida tra le due vincitrici dello scorso campionati di Eccellenza, nei rispettivi gironi. L’SFF Atletico rappresenta Fiumicino e Fregene e l’inatteso avvio di stagione ha chiaramente alzato le quotazioni della squadra romana. Per il Cassino un’altra sfida d’alta classifica tra le mura amiche. Vincere significherebbe accorciare ulteriormente la classifica.