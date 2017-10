SFF Atletico-Budoni 1-0: Nanni in rete

Vince per 1-0 la squadra di mister Raffaele Scudieri che continua il campionato in testa alla classifica del girone G.

Questa volta a farne le spese sono i sardi del Budoni. La squadra di Mister Cerboni arriva al “Paglialunga” molto preparata, messa bene in campo in modo da contrastare il pericoloso gioco dei padroni di casa. La prima azione pericolosa porta la firma dell´Atletico con la conclusione di Tortolano che sfiora l’incorcio dei pali ed è poi mandata in corner da Trini. Passano quattro minuti ed è sempre Tortolano a sfiorare il vantaggio grazie all’assist di Rocchi, ma interviene il portiere del Budoni. Al 16′ la squadra avversaria prova a sfruttare un calcio di punizione con Santoro, ma c´è Galantini pronto a parare la facile traiettoria. Poco dopo è ancora l´Atletico a sfiorare il vantaggio con Massella.

Al 32′ gran pallone di Nanni in area di rigore, Massella però non aggancia per poco. Dopo qualche istante ancora Atletico con il colpo di testa di Contucci che termina fuori.

Al 40′ il Budoni protesta per un calcio di rigore su Sartor Carmina fermato da Di Emma, ma è evidente che il difensore dell´Atletico interviene sul pallone e il direttore di gara lascia giustamente proseguire.

Al 45′ altra occasione non finalizzata dall´Atletico: calcio d´angolo di Tortolano, Contucci si inserisce colpendo il pallone di testa ma c´è Trini ad intervenire.

Nella ripresa parte bene il Budoni. Al 7′ arriva al tiro Malesa, ma Galantini è pronto ad intervenire. Rispondono i biancorossoblu con la rete di Massella ma il direttore di gara annulla tutto per fuorigioco (dubbio). Riparte il Budoni arrivando a concludere con Santoro ed anche questa volta i sardi non impressionano il portiere di casa. L´Atletico vuole segnare e ci prova prima con Nanni e poi con D´Andrea, ma alla fine è Nanni a riuscire a trovare il vantaggio al 20´ grazie al cross di Massella.

SFF ATLETICO: Galantini, Pompei, (39’st Perocchi), Sevieri, Nanni (48’st Tornatore), Rocchi, Tortolano (23’st Bacchi), Di Emma, Rizzi (14’st D’Andrea), Contucci, Esposito, Massella (40’st Ramacci). A disp: Mercadante, Campanella, Marchionne, Brogna. All.: Scudieri.

BUDONI: Trini, Deiana, Caputo, Malesa, Farris, Varrucciu, Santoro (27’st Saiu), Scano (44’st Odianose), Sartor Carmina, Pusceddu (1’st Salvini), Sariang (21’st Melis). A disp: Matzuzi, Spina, Monticelli, Ascione, Tamponi. All.: Cerboni.

ARBITRO: Vergaro di Bari (De Falco – Sabatino).

MARCATORE: 20´st Nanni.