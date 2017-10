Simone Inzaghi: “Per aprire un ciclo i giocatori migliori devono rimanere”

Sesta vittoria consecutiva per la Lazio che è sempre più consapevole della propria forza. Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, Simone Inzaghi ha dichiarato:

“Non era una partita semplice, il Cagliari aveva appena cambiato l’allenatore, ma noi siamo stati bravi a sbloccarla subito. Poi abbiamo cominciato a palleggiare, qualche volta sbagliando, ma con il terzo gol di Bastos abbiamo messo al sicuro il risultato. Calendario allettante? In Serie A non ci sono partite facili: noi cercheremo di fare il massimo a cominciare dalla sfida di mercoledì contro il Bologna, che in casa sta facendo bene. Qualitativamente forse abbiamo qualcosa in meno rispetto alle tre squadre che ci precedono in classifica, ma con la volontà e il carattere che abbiamo vogliamo cercare di colmare il gap. Dopo nove partite è presto per guardare la classifica: siamo in un buon momento, ma non abbiamo ancora fatto nulla e non possiamo fare bilanci. Il nostro augurio è di rimanere nelle posizioni che contano: i ragazzi si meritano gli elogi che in questo momento ricevono, ma fino a Natale ci sarà da pedalare. I rinnovi di Immobile e Strakosha? Ho sempre detto che per aprire un ciclo i giocatori migliori devono rimanere e loro due hanno meritato, con le prestazioni, il rinnovo.”