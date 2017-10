Calcio a 8, Volpi “Non pensiamo alla scorsa stagione, ho giocato come ai vecchi tempi”

Man of the match della partita di chiusura della prima giornata di Serie A, Federico Volpi parla di un gruppo rinato nell’animo rispetto alla scorsa stagione. Ma guai fare riferimenti all’anno passato, tant’è che ci rivela che nello spogliatoio è un argomento tabù:

“Oggi ci siamo presentati rimaneggiati ma quest’anno abbiamo un grande gruppo. abbiamo promesso al presidente di venire sempre. oggi sia la vecchia guardia che i ragazzi nuovi hanno portato a casa i tre punti, l’obiettivo che ci aveva prefissato il presidente”.

Quello di quest’anno è un gruppo diverso che non vuole guardare al recente passato, ma piuttosto tornare ad essere la squadra di un tempo, quella che battagliava al vertice della Lega:

«Vorremmo cancellare la scorsa stagione e ripartire da dove avevamo lasciato due anni fa, quando stavamo lì tra le grandi. sicuramente quest’anno non ci faremo parlare dietro e se andremo tutti al campo saremo una grande squadra”.

Visibilmente emozionato e contento per la sua prestazione si parla di se stesso come se fosse rinato:

«Sono tornato a giocare come i vecchi tempi ma non mi aspetto niente, soltanto la fiducia del mister e dello staff, anche perché ultimamente mi hanno sottovalutato, giocavo poco e mi prendevano in giro. Ma io parlo sul campo»