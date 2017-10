Vincenzo Procopio nuovo dg del Gaeta

La Polisportiva Gaeta rende noto di aver inserito nei propri quadri dirigenziali il sig. Vincenzo Procopio che a partire da oggi è il nuovo direttore generale. La collaborazione tra lo stesso e la società risale già allo scorsa estate quando Procopio quale consulente di mercato, in sinergia con Felice Melchionna, si è adoperato per l’ allestimento dell’ attuale organico, in particolare favorendo l’ arrivo in biancorosso dei giocatori iberici ma non solo.

“Il nuovo incarico mi inorgoglisce – ha spiegato il neo dg gaetano- credo rappresenti anche una sorta di apprezzamento per l’ attività svolta finora. Ma al di là del ruolo che andrò a rivestire, l’ importanza che va sottolineata è il percorso da noi iniziato ad agosto, un programma che ha quale obbiettivo quello di regalare soddisfazioni alla dirigenza per i tanti sacrifici sostenuti ed a una tifoseria che ho visto attenta ed appassionata. Ci interesseremo non solo dell’ aspetto tecnico, che resta fondamentale, ma anche di quello dell’ immagine di una società antica e gloriosa. E comunque in questo momento voglio indirizzare un saluto ed un abbraccio a tutto l’ ambiente biancorosso, società, staff tecnico, calciatori, tifoseria”