Che debutto per il Bar Cristal: subito cinque reti

Il Bar Cristal inaugura la sua Serie A regalando al Presidente Maurizio Pontillo una prestazione pazzesca sotto tutti i punti di vista: il 5-1 con il quale viene regolato il Peperino Calcio La Rustica dice tutto sulla superiorità mostrata sia individualmente che collettivamente da quelli di Concutelli.

GIANDONATO SBAGLIA, DI MARIO NO – A dire il vero l’avvio di gara è parso regalarci due fiere duellanti di pari livello, capaci di sfidarsi parimenti su rigori (uno assegnato per parte dalla perfetta coppia arbitrale) e legni (palo di Pacifico del Cristal e traversa di Simone del Peperino). La differenza la fa nel primo tempo, terminato 0-3 per mister Concutelli, una condizione fisica impressionante dei vari Mortaroli, Brannetti e (soprattutto ndr) Alain Faccini. L’incursore spacca a metà il campo più volte, segna lo 0-1, propizia lo 0-3 di Di Mario (che aveva segnato il raddoppio su rigore dopo che Giandonato s’era fatto respingere il proprio da Mazza).

MAPPATURA COMPLETA – D’Amora motiva e ruota tutti i suoi giocatori, cercando il bandolo della matassa tanto nei vecchi quanto nei nuovi, trovando però da molti risposte labili e discontinue. Giovannetti su tutti, astro nascente sulla tre-quarti della passata Lega, pare annebbiato come non mai. Lanatà riaprirebbe anche la gara con il punto dell’1-3, ma Pacifico (splendido destro a giro) ed un famelico Faccini – al termine di un contropiede di Mourinhiana memoria – chiudono su un 1-5 che pare logica conseguenza di una superiorità lampante.

Non c’è da scomporsi perchè siamo ancora alla prima giornata, ma il segnale lanciato alla Serie A dal Bar Cristal neopromosso è charissimo. Campanello d’allarme lieve ma sostanziale per un Peperino La Rustica a cui ha girato tutto storto sin dai primi minuti, con un’amalgama da trovare ed un paio di giocatori fondamentali probabilmente ancora fuori condizione.