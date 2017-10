Rocca Priora, Verolini “Halauca tris? Lui è un lusso per la categoria”

E’ arrivata al terzo tentativo la prima vittoria stagionale del Rocca Priora in Prima categoria. I ragazzi di mister Paolo Lunardini hanno sbancato il difficile campo del Bellegra con un perentorio 3-1: protagonista assoluto dell’incontro il bomber Alex Halauca che, di rientro da una squalifica e dopo il gol all’esordio sul campo del Città di Valmontone, ha calato un fantastico tris personale.

«Alex è assolutamente un lusso per questa categoria, siamo contenti di averlo con noi» dice il capitano del Rocca Priora Diego Verolini. Il centrale difensivo classe 1981 analizza il match di domenica scorsa. «Abbiamo giocato un buon primo tempo, tenendo di più noi il possesso di palla. Il Bellegra ha provato a rispondere con lanci lunghi sulle punte e attacco della “seconda palla”, ma abbiamo tenuto bene fatta eccezione per l’occasione che ci è costata la rete del momentaneo 1-1 in cui sono stato proprio io a commettere fallo da rigore. La squadra, però, ha reagito benissimo e nella ripresa ha siglato due gol nel giro di pochi minuti mettendo in ghiaccio il risultato. Una vittoria importante su un campo non semplice e contro un avversario già “ferito” dal precedente 0-6 subito dal Piglio, ma noi volevamo riprenderci i due punti sfumati nel finale del derby pareggiato con l’Atletico Monteporzio».

Cinque punti in tre partite, ma il capitano del Rocca Priora tiene ben saldi i piedi a terra. «Il nostro obiettivo rimane assolutamente la salvezza, d’altronde questo è un torneo lungo e pieno di insidie. E’ vero che questo girone non ha una “ammazzagrandi” e che c’è tanto equilibrio, ma dobbiamo rimanere concentrati e lavorare con costanza». L’effetto Lunardini sembra già portare i suoi frutti. «Avevo già lavorato col mister ai tempi della vittoria nella Coppa Lazio di Prima categoria, è un tecnico esperto che riesce a stimolare il gruppo anche durante la settimana». Nel prossimo turno il Rocca Priora tornerà a giocare al “Montefiore” per la sfida alla Nuova Paliano che proprio domenica scorsa ha trovato la prima vittoria in campionato piegando il Piglio in casa per 1-0.