Trastevere-Lupa Roma 2-1: decide Lorusso

Caldo estivo al Trastevere Stadium che ha accolto la Lupa Roma nella 7^ giornata di Campionato nel Girone G della Serie D. Entrambe le compagini venivano da due sconfitte e avevano la stessa voglia di riscattarsi, ma il Trastevere ha avuto la meglio e ha dimostrato la sua superiorità fin dai primi minuti di gioco.

Un’eccellente cross di Lorusso ha servito con estrema precisione Neri che, di destro, ha completamente spiazzato Proietti Gaffi, mettendo a segno il gol del vantaggio all’8′.

Si susseguono veloci i tentativi di Panico, Donati e di nuovo Lorusso che stressano la difesa avversaria senza però andare a rete.

La Lupa Roma non resta a guardare e ci prova con Sabatino che, calciando una punizione, assegnata a seguito di un fallo appena fuori dall’area di rigore trasteverina, va di poco sopra la traversa.

Al 31′ ancora Lorusso che, da una posizione estrema laterale, sfiora la traversa: è calcio d’angolo. Lorusso cerca Neri, che risponde pronto, ma va alto sopra la porta.

Al 36′ il Trastevere guadagna due calci d’angoli consecutivi, ma la difesa ospite è pronta; Riccucci tenta l’inserimento a seguito del secondo calcio d’angolo calciato da Lorusso, ma tira alto sopra la porta.

È il turno di Svidercoschi che impensierisce Caruso in più occasioni e arriva al gol al 39′ con una rovesciata applaudita da tutta la tribuna.

Lorusso non perde la grinta (e, sorprendentemente, neanche le forze, nonostante il caldo) e tira in porta di testa; stavolta Proietti Gaffi è pronto.

Gli ultimi minuti del primo tempo vedono Caruso molto occupato a difendere la porta amaranto contro un pressante attacco della squadra ospite.

Gioco frammentato e poco fluido nel secondo tempo, colpa anche delle 10 sostituzioni, in cui le azioni da brivido per entrambe le squadre sono scaturite da palle ferme.

Al 6′ arriva il gol di Lorusso, quello che poi si è rilevato decisivo: il preciso scambio in area tra Fatati e Lorusso non ha lasciato scampo all’estremo portiere della Lupa Roma.

Al 13′ Svidercoschi tira il rigore assegnato dal direttore di gara De Leo, ma Caruso continua a dare prova della sua eccellente preparazione settimanale.

Al 35′ il calcio di punizione battuto da Riccucci si stampa sul palo della porta avversaria, Bernardotto, a un passo dalla porta, tira in rete, ma subito la sua posizione viene dichiarata irregolare.

I 5 minuti di recupero danno modo alla Lupa Roma di cercare il pareggio in un paio di occasioni, ma oggi Caruso non lascia passare nessuno.

“Soddisfatto del risultato dei ragazzi, ma devono capire che agitarsi dopo aver subìto un gol, non paga – ha dichiarato a caldo Aldo Gardini – abbiamo dato modo alla Lupa Roma di inserirsi e spezzare delle buone azioni perchè troppo lunghi nei passaggi. Sono contento della prestazione di Caruso che in questi mesi ha fatto tanti sacrifici e nella settimana si è allenato molto bene. Ci tengo a sottolineare che la sua presenza in campo oggi non è in nessun modo una bocciatura per Sottoriva“.

Trastevere

Caruso, Cotani, Vendetti (7′ st Bernardotto), Fatati, Donati, Martorelli, Panico (19′ st Scicchitano), Riccucci, Druschky (8′ st Pucino), Neri (27′ st Pagliarini), Lorusso (47′ st Vecchiotti).

A disp. Sottoriva, Giannone, Calcagni, Mastromattei.

All. Aldo Gardini.

Lupa Roma

Proietti, Balzano (32′ st Tomaselli), Esposito (41′ st Montesi), Macellari (10′ st Catalano), Piva, Pedrazzini, Bozzi, Bianchi (22′ st Nannini), Milani (22′ st Prandelli), Sabatino, Svidercoschi.

A disp. Lazzari, Battaiotto, Santarelli, Casoli.

All. Gianluca Sgarra.

Arbitro: Sig. De Leo (Molfetta)

Assistenti: Sig. Mazzarà (Messina) e sig. Tiralongo (Siracusa)

Marcatori: Neri (8′ pt) e Lorusso (6′ st) per Trastevere; Svidercoschi (39′ pt) per Lupa Roma

Note: ammoniti Panico (10′ pt), Esposito (41′ pt), Cotani (20′ st), Sabatino (33′ st), Piva (34′ st), Milani