Cassino-Albalonga 1-2: i castellani espugnano il Salveti

Il Cassino subisce la prima sconfitta casalinga in campionato al termine del match giocato al Salveti con l’Albalonga di Marco Mariotti. La squadra castellana si impone (1-2) grazie a una partenza bruciante e a una gara attenta e senza sbavature nella ripresa. Il tecnico castellano propone un 4-3-1-2 con Corsetti alle spalle di Nohman e Sabatini.

Nel Cassino si registrano le pesanti assenze di Maraucci in difesa e di Celiento in attacco. Dopo quattro minuti l’Albalonga è già in vantaggio. Partipilo perde una palla sulla tre-quarti campo, ne approfitta Magliocchetti che serve in velocità Nohman. Il forte attaccante castellano ha tutto il tempo di controllare la palla e battere con freddezza Della Pietra. Per Nohman ottava rete in questo campionato. Gli amaranto sono scatenati e due minuti dopo vanno vicini al raddoppio con un diagonale di Corsetti, che sfiora il palo alla sinistra di Della Pietra. Tra l’11’ e il 13’ il Cassino si rende pericoloso prima con un colpo di testa di Abreu bloccato da Frasca e soprattutto con un tiro quasi a botta sicura di Giglio, ben imbeccato da Darboe, che impegna severamente il portiere ospite. Al minuto 17 l’Albalonga raddoppia con Corsetti che al termine di una progressione di 25 metri fulmina Della Pietra con un tiro preciso e angolato calciato dal limite.

Alla mezz’ora il Cassino ha l’occasione per rientrare in gara. Darboe si procura un rigore dopo un atterramento in piena area. Ma Giglio non è preciso come altre volte e Frasca si salva in due tempi. Gli azzurri però accorciano le distanze al 41’ quando Ricamato fa partire un gran rasoterra da 20 metri che viene deviato da un difensore castellano quel tanto che basta per spiazzare Frasca. Nella ripresa girandola di cambi, Cassino che sfiora il pari con Ricamato e Albalonga che va vicino al tris, prima con Polizzi e poi con Nohman. Allo scadere Frasca si supera deviando una gran punizione calciata da Brunetti. Castellani che salgono a quota 15 in piena zona playoff e a quattro punti dal vertice. Il Cassino resta a 11 punti e domenica sarà di scena a Carbognano contro il Flaminia.

Cassino: Della Pietra, Clemente (46’ Mattera), D’Alessandro, Partipilo (78′ Cavaliere), Brunetti, Moracci, Darboe (71′ Lopez), Ricamato, Giglio, Abreu (46′ Pintori), Tribelli (77′ Lombardi). A disp. Kuzmanovic, Gernone, Di Mambro, Coppola. All. Urbano.

Albalonga: Frasca, Novello, Negro (58′ Falasca), Barone (85′ Kuseta), Panini, Paolacci, Magliocchetti, Proia (58′ Mazzoni), Nohman, Corsetti (79’ Alonzi), Sabatini (61′ Polizzi). A disp. Galluccio, Botti, Succi, Squerzanti. All. Mariotti.

Arbitro: Arena di Torre del Greco. Assistenti: Petrilli di Rieti e De Girolamo di Avellino.

Marcatori: 4′ Nohman, 17′ Corsetti, 41′ Ricamato.

Note: ammoniti Proia e D’Alessandro. Terreno in ottime condizioni. Spettatori 900 circa, di cui 30 ospiti.