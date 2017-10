L’Airone chiamato all’esame La Rustica

L’Airone ha vinto ancora una volta e lo ha fatto nuovamente in rimonta nel turno infrasettimanale di Coppa Promozione.

Passato in svantaggio contro il Monte San Biagio, lo squadrone rossoblu ha avuto la forza necessaria nel riuscire a ribaltare il risultato. Queste le parole del Direttore Sportivo Lorenzo Licata: “Nonostante siamo andati nuovamente in svantaggio, secondo me la squadra sta facendo passi avanti dal punto di vista del gioco. L’alto tasso tecnico del gruppo in qualche modo ci permette di concederci il lusso di complicarci le cose: ovviamente non vorrei succedesse”. Analizzando l’andamento della partita di Coppa, Licata afferma che: “Non credo sia una cosa di per sé negativa. Noi scendiamo in campo per fare il nostro gioco ma poi troviamo formazioni che si chiudono, ripartono e trovano la rete in questa maniera. Finché subiremo gol perché cerchiamo di proporre la nostra idea di gioco non sarà mai un problema, bisogna solo far più attenzione”.

Infine uno sguardo alla gara di domenica contro il La Rustica, una sfida ricca di contenuti: “Conosco di persona mister Panno, venne preso dal Racing Club quando ero lì e per un periodo lavorammo insieme. Avevamo opinioni differenti all’epoca, c’è stata qualche frizione per divergenze di tipo tecnico. Sarà sicuramente una partita motivante, conoscendolo avrà spirito di rivalsa”. Infine un commento tattico del ds rossoblu: “Mi aspetto una partita avvincente. So che loro si schierano con la difesa a tre: speriamo, dico io. Credo che per noi sarebbe l’ideale viste le enormi qualità che abbiamo lì davanti”.