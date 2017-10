Coppa Italia di Eccellenza: Valle e Delgado firmano il pareggio sul campo dell’Arce

ARCE – UNIPOMEZIA 2-2

ARCE Del Duca, Ferrazzoli, Solitro (4’st Zazza), Magnani, Santarelli, Semack (21’st Courrier), Lembo, Lillo, Spila, Carlini, Iacob (15’st Pellino) PANCHINA Costa, Ciamberlano, Pellegrini, Bucciarelli ALLENATORE Ciardi

UNIPOMEZIA Santi, D’Ambrosio (10’st Valle), Franceschi, Savone, De Santis, Ugolini, Tajani, Porzi (33’st Marrocco), Morelli (20’st Tozzi), Lupi (20’st Delgado), Spaziani (27’st Ramceski) PANCHINA Scalibastri, Silvestri ALLENATORE Cangiano

MARCATORI Spila 9’pt (A), Valle 20’st (U), Pellino 35’st (A), Delgado 36’st (U)

ARBITRO Di Biasio di Formia ASSISTENTI Di Bello e Cozzuto di Formia

L’Unipomezia raccoglie un buon pareggio contro l’Arce nella sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Grazie alle due reti messe a segno, la formazione di Cangiano può disporre di un leggero vantaggio in vista del match di ritorno. Ad onor di cronaca, sono i padroni di casa i primi a trovare la via per il vantaggio con il gol messo a segno al 9′ da Spila. I pometini rispondono al 20′ della ripresa, quando a mettere la firma sul pareggio è Valle che ristabilisce la parità grazie ad un tiro al volo imparabile per il portiere avversario. Dopo un quarto dora l’Arce si riporta in avanti: questa volta, a far gioire i tifosi giallo blu, ci pensa Pellino, bravo nella conclusione che batte Santi. Il vantaggio dell’Arce dura pochissimo perché, dopo soltanto un minuto, Delgado insacca la rete del definitivo 2-2.