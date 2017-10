Cassino, Urbano “Stiamo crescendo, girone tosto”

La vittoria ottenuta domenica a Tortolì ha fatto salire a cinque il numero di risultati utili consecutivi del Cassino che se non fosse stato per la sconfitta all’esordio sarebbe ora imbattuto. Gli azzurri hanno espresso un buon gioco in terra sarda creando molto occasioni da rete, realizzando quattro reti e centrando due legni. Il tutto in una giornata in cui il reparto difensivo lamentava l’assenza di capitan Moracci e un Maraucci a mezzo servizio. La squadra di Urbano occupa attualmente la settimana posizione, a un solo punto dalla zona play off. Un girone G che sta facendo registrare numeri importanti.

La neopromossa Atletico ha finora ottenuto il massimo con sei successi in altrettante gare. Rieti e Latina sono in grande crescita, senza dimenticare il buon momento di Ostiamare e Albalonga. Proprio i castellani saranno i prossimi a far visita al Salveti. Uno scontro diretto che il Cassino vuole vincere per guadagnare ancora qualche posizione. Intanto il tecnico Urbano analizza la vittoria di Tortolì e guarda al futuro. “Era importante – afferma l’allenatore azzurro – sbloccarsi anche in trasferta. Ho visto la squadra giocare un buon calcio e rendersi costantemente pericolosa. Nonostante qualche assenza di rilievo, chi è sceso in campo ha dato il massimo. C’è stato una lettura sbagliata in occasione della seconda rete incassata ma quel che conta è il risultato finale che ci ha premiato con merito. Sono contento per i tifosi che ci sostengono sempre e che ci seguono anche in trasferte così impegnative, anche dal punto di vista economico“.

L’allenatore di Piedimonte si sofferma poi su questa prima parte di campionato. “E’ un girone – continua Urbano – particolarmente difficile, sapevo che poteva essere migliore dal punto di vista ambientale rispetto a quello campano-pugliese ma dal lato tecnico è molto competitivo. Rieti e Latina, che non erano inizialmente previste, sono destinate ad arrivare fino in fondo. L’Atletico è una sorpresa, ora bisognerà vedere nelle prossime tre importanti partite se reggerà il passo. Manca all’appello il Monterosi che ha un grande organico e qualche sarda risalirà. Domenica affrontiamo l’Albalonga che è un’altra buona squadra, che non a caso è nella parte alta della classifica. Ci aspetta una partita difficile, confidiamo di recuperare qualche giocatore e di affrontare il match nel migliore dei modi”.

Pintori oggi riprenderà ad allenarsi ma ci vorrà ancora un po’ per rivederlo in campo. Per domenica dovrebbe tornare a disposizione Moracci.