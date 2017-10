Cojan (STE): “Bel gioco e aggressività, in Serie A2 sempre affrontato grandi squadre”

Lo Steaua 2005 torna in Serie A dopo tanti anni passati nella “cadetteria” della Serie A2. Spensieratezza e buoni propositi nelle parole di Adrian Cojan, presidente della società che – silenziosamente ma con grande efficacia – si prese la Serie A vincendo prima il girone Ciriaci, poi eliminando ai Quarti di Finale Play-Off il Mojero fuoriuscito dal Girone Atletico 2000. Cojan ha un paio di segreti in serbo per gli avversari, che andranno a far visita a Tilinca & Co. il venerdì sera per quanto riguarda le gare in trasferta:

“Siamo abbastanza sconosciuti alle altre società di Serie A, che però conoscono quali siano le nostre qualità: bel gioco ed aggressività. Questi stessi fattori li porteremo nella Lega di quest’anno”.

Per quanto riguarda gli obiettivi, Cojan non sa definirne uno ora che la Serie A sarà composta da 11 squadre:

“Con il fatto che ci sarà una sola retrocessione possiamo pensare di fare bene e provare a salvarci, ma finchè non vedrò i ragazzi in campo non saprò dirvi per quale risultato potremo competere”.

Una storia antica quella dello Steaua in Serie A, che ha avuto il suo culmine probabilmente con la Finale Scudetto persa contro il Checco dello Scapicollo, dopo aver eliminato in Semifinale nientemeno che il Pizza Boom Trastevere di Messali. Cojan ricorda le tante stagioni passate in Serie A2 nei vari gironi, che alla fine hanno premiato il lungo lavoro di tutta la comunità attorno ai ragazzi provenienti dalla Romania:

“Al Ciriaci ed al girone Roma Nord abbiamo sempre incontrato realtà fortissime che ci hanno impedito di salire di categoria. Prima il Cotton Club, che ora vedete tutti che squadra sia diventata, poi La Pisana Calcio a 8, che è arrivata lo scorso anno in Finale Scudetto, poi a Roma Nord il Peperino, che l’anno scorso è stata la sorpresa della Lega. Loro ci conoscono e noi conosciamo loro, sarà bello ritrovarsi insieme in un campo di Serie A”.