Gargano “A Sora grande reazione dell’Ausonia”

Un avvio di campionato convincente per la Juniores dell’Insieme Ausonia. Dopo il pari beffardo della prima giornata, la formazione di mister Gargano ha ottenuto nel match di sabato una grande vittoria di carattere sul campo del Sora, battendo per 3-1 i bianconeri in rimonta portandosi così a quota 4 punti in classifica generale. Soddisfatto per la partenza in campionato il tecnico dei biancoazzurri.

“A differenza della scorsa stagione sicuramente abbiamo ottenuto un inizio positivo, nella prima sfida siamo partiti con il giusto atteggiamento ma più di qualche rammarico resta per il punteggio, con due nostre disattenzioni individuali che ci sono costate il pareggio conclusivo. Per quanto riguarda invece il match contro il Sora abbiamo incontrato qualche difficoltà nella prima fase di gioco, a differenza dell’esordio l’approccio non è stato dei migliori ma poi ho visto una grandissima reazione della squadra. Siamo riusciti a pareggiare e ribaltare il risultato nel primo tempo e poi, nella ripresa, i ragazzi hanno dimostrato di saper soffrire nel loro momento di maggiore spinta. Nel finale è arrivata la rete del 3-1 che ha chiuso definitivamente la partita. Come detto precedentemente, a differenza dello scorso anno siamo partiti con il piede giusto, potevamo fare bottino pieno ma va bene così. L’Insieme Ausonia di questa stagione penserà prima di tutto a raggiungere i 40/42 punti per mantenere la categoria, ed un altro importante obiettivo che ci siamo prefissati è quello di far crescere questi ragazzi anche e soprattutto in ottica prima squadra”.