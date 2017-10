Tortolì-Cassino 2-4: doppietta di Celiento

Vittoria in terra sarda per il Cassino che si impone (2-4) a Tortolì. Un successo meritato per gli azzurri che, nonostante qualche amnesia difensiva costata due reti hanno portato costanti grattacapi alla retroguardia nuorese. Urbano recupera Celiento ma in difesa perde Moracci, sostituito da Brunetti.

Al quarto d’ora il Cassino passa in vantaggio con Celiento che indovina l’angolo da posizione ravvicinata dopo una conclusione quasi a botta sicura di Giglio. Non fa in tempo ad esultare la squadra di Urbano, che il Tortolì pareggia. Della Pietra non trattiene una conclusione di Nieddu, si avventa sulla palla Figos che firma l’1-1.

Il Cassino si riversa nuovamente in avanti e D’Alessandro centra anche la parte esterna del palo alla destra di Floris. Le due squadre sembrano dover andare al riposo sul risultato di parità, ma quasi allo scadere della prima frazione ecco la fiammata azzurra. Partipilo lancia Giglio, che viene atterrato in piena area. Sarebbe rigore ma la palla finisce sui piedi di Darboe che non sbaglia per il nuovo vantaggio cassinate. Nella ripresa la gara si innervosisce con qualche colpo proibito di troppo.

Cocco già ammonito, si lascia andare in area di rigore cadendo a terra. L’arbitro non abbocca, tirando fuori il secondo cartellino giallo per l’inevitabile espulsione. Ne approfitta il Cassino che va ancora a segno al minuto 53 con Celiento che firma la sua personale doppietta ben imbeccato da Tribelli. Sembra finita, ma gli azzurri si distraggono e Figos supera Della Pietra in uscita. I sardi credono a questo punto nel pareggio e provano a spingere. Il Cassino si difende bene e Abreu da poco entrato colpisce la parte alta dell traversa. All’80’ ci pensa Ricamato a fissare il risultato sul 2-4 con un preciso tiro dal limite che non lascia scampo a Ceccucci, da poco in campo. Vince il Cassino che festeggia insieme ai tifosi arrivati dalla città martire.

Tortolì: Floris (74′ Ceccucci), De Cosmi, De Iorio, Lepore (50′ Meloni), Vignati, Gutierrez, Cocco, Bergese, Nieddu, Battaglia (74′ Spinola, 84′ Orrù), Figos. A disp. Rojas, Buccella, Manca, Alessandri, Puntoriere. All. Loi.

Cassino: Della Pietra, Clemente, D’Alessandro, Partipilo, Maraucci (70′ Mattera), Brunetti, Darboe (90’Coppola), Ricamato, Giglio (92′ Lopez), Celiento, Tibelli (55′ Abreu). A disp. Kuzmanovic, Gernone, Di Mambro, Cavaliere. All. Urbano.

Arbitro: Biffi di Treviso.

Marcatori:15′ Celiento (C), 167′ Figos (T), 44′ Darboe (C), 53′ Celiento (C), 56′ Figos (T), 80′ Ricamato (C).

Note: espulso Cocco al 52′ per doppia ammonizione. Spettatori 500 circa di cui 30 provenienti da Cassino