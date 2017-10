Airone, Rendina “Ci sono margini di miglioramento enormi”

L’Airone si prepara alla trasferta contro il Podgora dopo il rocambolesco due a due maturato in casa contro l’ottimo Fonte Meravigliosa. Queste le impressioni di Giulio Rendina sul match di domenica scorsa: “Abbiamo disputato una buona gara anche se il Fonte ci ha messo parecchio in difficoltà. A noi poteva dirci più fortuna perché abbiamo colpito due pali tra l’altro. Dall’ultimo pareggio ne è maturata una consapevolezza generale che ci permette di essere ottimisti per il futuro”.

Poi, sui prossimi avversari: “Come ho detto, ci sono margini di miglioramento enormi. Non conosciamo molto della prossima squadra che affronteremo ma sappiamo che la classifica che hanno in questo momento può non rispecchiare la reale possibilità del loro organico”.

Infine un rapido cenno alle situazioni legate ai recuperi e agli infortuni: “Siamo apposto, recuperiamo lo squalificato Seferi e non dovremmo avere problemi con alcun infortunato”.