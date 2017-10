Roma VIII, Fiaschetti “Nel derby due punti persi, ripartiamo subito”

Un gol in pieno recupero (forse anche oltre…) ha mandato di traverso il derby alla Roma VIII. La squadra di mister Fabrizio Fiaschetti è stata costretta a incassare l’1-1 al termine di una sfida accesa, sbloccata dalla rete del grande ex Antunes in avvio di ripresa.

«Sono ancora abbastanza arrabbiato – dice l’allenatore della Roma VIII – Abbiamo giocato il primo tempo un po’ sotto tono, poi nella ripresa siamo rientrati bene e, dopo essere passati in vantaggio, abbiamo avuto più volte la possibilità di chiudere la partita senza riuscirci anche a causa della bravura del portiere avversario Morelli. Inoltre siamo rimasti in dieci per un’ingenuità di Dantimi e una palla persa da Patrizi ha portato alla rete del definitivo 1-1. Sono indubbiamente due punti persi, ma dobbiamo guardare avanti».

La Prima categoria della Roma VIII ha palesato un andamento simile nelle prime gare ufficiali della stagione, Coppa Lazio inclusa. «Nel primo tempo non siamo mai riusciti ad avere il giusto approccio e il problema è di personalità e di carattere mentale perché poi, quando decide di giocare, nel secondo tempo la squadra cambia marcia. Proverò a far notare nuovamente questa cosa ai ragazzi».

Fiaschetti non si nasconde dietro a un dito: l’organico a sua disposizione è sicuramente importante. «Non ho paura di dire che vogliamo puntare in alto – spiega l’allenatore -, ma avere delle ottime qualità tecniche non basta per vincere i campionati: servono tutta una serie di aspetti e quindi bisogna lavorare tanto per curare i dettagli».

Nel prossimo turno la Roma VIII farà il suo esordio casalingo anche in campionato, dopo il bel 4-2 di Coppa col Montasola dello scorso 17 settembre. «Giocheremo contro il Real Rocca di Papa, una squadra che da tempo ha un gruppo consolidato e che è allenata da diverse stagioni dallo stesso allenatore. Dopo essere stati eliminati dalla Coppa hanno iniziato il campionato con un successo e sono certamente una squadra spigolosa. E’ vero che in casa hanno una marcia in più, ma anche in trasferta sono un avversario di tutto rispetto. Noi, però, abbiamo grande voglia di ottenere i primi tre punti del campionato e cercheremo di dare tutto quello che abbiamo».