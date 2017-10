Football8 Roma Nord: i propositi per la nuova stagione

Avevamo salutato la Lega Calcio a 8, inaugurando la pausa estiva, con la ferma convinzione che al primo acquisto ne sarebbero seguiti tanti altri, così come da rumours attorno alla squadra. Di lì in poi però il silenzio, che per tanti addetti ai lavori ha tanto il sapore della quiete prima della tempesta..

L’UNNO FOLTABARBA…E POI? – Filippo Mazzesi ufficialmente come cavallo di ritorno del Football8 Roma Nord che tenta di allestire un nuovo “Dream Team”. Questa la freccia scoccata nel cielo della Serie A della Lega Calcio a 8 da parte di un Football8 Roma Nord che – dopo due stagioni con una salvezza acciuffata per i capelli all’ultimo respiro – voleva ricominiciare a parlare al tavolo delle grandi potenze della Serie A. Di lì in poi non sono più giunte ufficializzazioni tramite tesseramento, tanto da far pensare ad alcuni che la campagna di rafforzamento comandata dal Presidente Bonfiglio si fosse ridotta ad un giusto puntellamento di una rosa già di qualità.

VOCI DI CORRIDOIO – Nella Lega Calcio a 8, come in qualsiasi ambito della vita però, anche i “sussurri” valgono pur qualcosa, soprattutto se coinvolgono nomi importanti di squadre non più iscritte al campionato. S’era vociferato infatti di un massiccio approdo di elementi direttamente dalla Pisana Calcio a 8 finalista Scudetto lo scorso anno. Nulla di ufficiale, ma elementi vicini allo spogliatoio della squadra del capocannoniere dell’ultima Serie A Moretti confermano che qualcosa s’è mosso e che probabilmente lo scopriremo direttamente alla cena di presentazione del campionato, fissata per il 5 Ottobre presso Checco dello Scapicollo, dove vecchie facce e volti nuovi si stringeranno la mano prima dell’avvio delle ostilità.

CERTEZZE DA CUI RIPARTIRE – Non v’è dubbio alcuno che in ogni caso il materiale di partenza fosse di primissimo lignaggio, con le conferme dei vari Moretti, Eusepi, Natalucci, Cosimi (e tanti altri) la volontà di mister Loy sembra permanere quella di ripartire dal blocco solido che – dopo tanta fatica nell’amalgamarsi – è riuscito nel girone di ritorno dello scorso campionato a mettere a referto un buon ruolino di marcia, conquistandosi i Play-Out Salvezza poi vinti sia all’andata che al ritorno contro l’Atletico Fiumicino di Patrizio Mastropietro.

Staremo a vedere, con la sensazione che un’altra squadra stia per innalzare il suo livello tecnico per restare al passo dell’evoluzione continua e del livellamento della massima serie…

Buona Lega a tutti