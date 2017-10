Vis Sezze-Morena 2-2: pontini raggiunti due volte

Termina con un pareggio la sfida tra il Sezze di Massimo Bindi e il Morena allenato da Manrico, con i pontini in vantaggio due volte e ripresi dagli avversari. In avvio formazione rimaneggiata per la Vis, che oltre a Coia e Di Trapano deve fare a meno di Reali e De Santis. Nonostante le assenze, però, i rossoblu partono forte e al 2′ è subito grande occasione per Antonucci, che ci prova dal limite costringendo Pividori alla deviazione in corner.

La spinta continua e al 5’ arriva la rete del vantaggio: Rosella riceve da Damiani e di sinistro lascia partire una conclusione che si insacca alle spalle di Pividori. Sezze non smette di spingere e al 20’ una rete di Rogato viene annullata dal direttore di gara per un sospetto fuorigioco. Al 23’ Pividori anticipa di un soffio Drogheo sull’imbeccata perfetta di Antonucci, mentre dall’altra parte, al 31’, nella prima vera occasione dei romani, prima Pallotta trova pronto Micheli, poi sul proseguimento dell’azione il direttore di gara assegna il penalty ai romani per un contatto in area tra Baklouti e Sciamanna.

Dal dischetto Polani spiazza Micheli regalando il pareggio ai suoi. Prima dell’intervallo Ferrari invoca il penalty per un contatto con Perugini, ma rimedia un giallo per simulazione. Nella ripresa Sezze parte ancora forte e al 50’ passa in vantaggio con Drogheo, che trova l’angolo giusto per battere di sinistro dal limite ed insaccare il 2-1. Come già accaduto avanti di una rete, i rossoblu cercano di assestare il colpo del ko. Al 52’ altro gol annullato alla Vis, sempre per fuorigioco, stavolta a Ferrari. Ma su u capovolgimento di fronte apparentemente innocuo, al 56’, arriva il pareggio dei romani: con Libertini, che raccoglie l’invito di Sciamanna, controlla e di sinistro gela Micheli.

Vani i tentativi da quel momento in poi di riprendersi il match. I rossoblu calano alla distanza, mentre per il Morena diventa tutto semplice e alla fine la compagine romana si porta via un punto dal “Tasciotti”, mentre per i rossoblu resta solo tanto rammarico per la buona occasione sprecata.

Simone Di Giulio, ufficio stampa Sezze

SEZZE: Micheli, Damiani, Baklouti, Miccinilli, Rogato, Antonucci (25’ st Compagno), Martelletta, Lucarini (42’ st Coia V.), Drogheo, Rosella, Ferrari. A disp.: Ciarmatore F., Manni L., Manni V., Palombi, Ciarmatore A. All.: Bindi

MORENA: Pividori, Piscitelli (35’ st Leandri), De Santis, Perugini (9’ st Maiolini), Ticconi, Battistelli, Sciamanna, Libertini, Bari, Polani (9’ st Ippoliti), Pallotta. A disp.: Mariani, Bianchi, Terziani. All.: Manrico

ARBITRO: Romano di Formia

Assistenti: Intorre di Roma 1 e Fiorini di Frosinone

MARCATORI: 5’ pt Rosella, 32’ pt Polani (rigore), 5’ st Drogheo, 11’ st Libertini.

NOTE: Espulso: 40’ st Manni V. (S) dalla panchina per proteste. Ammoniti: Ticconi, Ferrari, Libertini. Recupero: pt: 1’; st: 2’.