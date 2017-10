Cassino-Sassari Latte Dolce 1-0. Decide Giglio allo scadere

In pieno recupero il Cassino abbatte la resistenza del Sassari Latte Dolce e conquista la seconda vittoria in campionato. La rete, messa a segno dagli undici metri, porta la firma di Antonio Giglio, che sale così a quota tre nella classifica marcatori. Urbano può nuovamente contare su Ricamato e Lombardi, che inizialmente siede in panchina. Ancora out Celiento e Pintori.

Tra i sardi, Sanna lascia in panchina Virdis e Demartis. Tra il 7′ e il 9′ il Cassino ci prova prima con una punizione di Moracci, bloccata da Garau e poi con una conclusione di D’Alessandro, che lo stesso Garau respinge. A metà tempo gli ospiti vanno vicini al vantaggio con Congiu che prima colpisce la parte alta della traversa e poi scalda i guantoni di Della Pietra che è bravo a deviare un tiro ravvicinato. Al 27′ il Cassino reclama per l’atterramento di uno scatenato Darboe ma per l’arbitro è solo corner. E dall’angolo, il portiere sardo si salva con i piedi su un rasoterra a botta sicura di Tribelli. L’esterno azzurro ci prova anche al 42′ ma senza fortuna.

Nella ripresa la squadra di Urbano si riversa in avanti alla ricerca del gol della vittoria.Al 52′ Darboe semina il panico nella retroguardia sassarese che si salva come può. Dieci minuti più tardi Garau vola per deviare in angolo una punizione ben calciata da Moracci. Al 79′ il neo entrato Lopez fallisce un’ottima opportunità da posizione invitante. Poco dopo per proteste sia Urbano che Sanna vengono allontananti dal campo. Il match sembra avviarsi a terminare a reti inviolate, l’arbitro concede cinque minuti di recupero, al primo di questi Tribelli va via sulla destra e viene atterrato ingenuamente da Ruiu. Nessun dubbio per Gregoris che indica il dischetto. Giglio spiazza Garau e corre a far festa con i tifosi. Il Cassino sale a otto punti in classifica occupando la settima posizione a una sola lunghezza dalla zona play off. Domenica prossima per gli azzurri prima trasferta sarda, in quel di Tortolì.

Cassino: Della Pietra, Clemente, D’Alessandro, Partipilo, Maraucci (82′ Brunetti), Moracci, Darboe (76′ Lombardi), Ricamato, Giglio, Abreu (66′ Lopez, 93′ Cavaliere), Tribelli. A disp. Kuzmanovic, Gernone, Gazzerro, Coppola, Di Nardi. All. Urbano.

Sassari Latte Dolce: Garau, Ravot (76′ Demartis), Sanna (35′ Ruiu), Cabeccia, Bianchi, Congiu, Fantasia (67′ Sau), Masala, Scanu, Usai (76′ Virdis), Sognamillo (67′ Serra). A disp. Pittalis, Chessa, Serra, Contu, Palmas. All. Sanna.

Arbitro Gregoris di Pescara. Assistenti De Angelis e Maiorino di Nocera Inferiore. Marcatore: 92 Giglio (rig.).

Note: ammoniti Moracci (C), Fantasia (S), Scanu (S). Spettatori 800 circa.