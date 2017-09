CreCas, Scorsini “Tolfa da non sottovalutare”

Otto punti in quattro partite è il bilancio del CreCas in questa primissima parte di campionato: non male per i rossoblù, che hanno superato gli scogli Real Monterotondo Scalo, Valle del Tevere, Ladipoli e Vis Artena. Insieme ad Astrea e Ciampino, il team di Scorsini vede distante di un solo punto l’Eretum Monterotondo, al comando della classifica.

Tra due giorni al “Torlonia” di Palombara Sabina arriva il Tolfa, che finora ha raccolto quattro punti grazie alla vittoria con l’Atletico Vescovio e il pareggio con la Lepanto. I viterbesi vengono, però, dall’amara sconfitta casalinga subita di rimonta con l’Eretum Monterotondo: contro una formazione in cerca di riscatto Scorsini & Co non devono abbassare la guardia.

“La gara di domenica contro il Tolfa dovrà essere affrontata con la massima concentrazione ed attenzione: incontriamo una squadra da prendere con le molle, pericolosa e molto veloce”, avverte il tecnico.

“Recuperiamo Passiatore dopo la squalifica scontata ad Artena e ho quasi tutto l’organico a disposizione eccetto Iovine, fermo da inizio stagione, e Schiavon, out per una distorsione alla caviglia. In settimana abbiamo lavorato sodo e buone sono state le risposte del gruppo nella sgambatura di giovedì a Palombara nell’amichevole con la nostra Juniores. Colgo l’occasione per fare ai nostri ragazzi un caloroso in bocca al lupo per l’inizio della stagione”.

ARBITRO Simone Bartocci di Roma 2

ASSISTENTE 1 Mirko Gizzi di Ciampino

ASSISTENTE 2 Angelo Spoletini di Rieti