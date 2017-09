Cassino, Urbano “Con la Lupa persa una grande occasione”

Il primo punto in trasferta ottenuto domenica scorsa dal Cassino a Roma va accettato nel modo giusto ma certo non può essere del tutto soddisfacente.

Gli azzurri, nonostante le tante assenze, hanno dimostrato di poter vincere ed espugnare il Francesca Gianni ma non bisogna dimenticare che fino a sette minuti dalla fine, Giglio e compagni erano sotto di una rete e con l’uomo in più per un’ora. Contro una squadra che in questo campionato farà bene e in trasferta, il punto portato a casa rappresenta un bicchiere mezzo pieno, ma certo negli ultimi minuti di gara con maggiore lucidità sarebbe arrivato il colpo esterno.

In settimana il tecnico Urbano dovrà lavorare molto con la squadra per far sì che non accada più di regalare un tempo, come è accaduto due giorni fa con i capitolini della Lupa, già in rete dopo pochi minuti e che rimasti in dieci, non hanno corso particolari rischi. Nella ripresa un altro Cassino, anche sfortunato, visto il legno centrato da Moracci e le tante occasioni sciupate. Bravo Tribelli a realizzare la sua prima rete in maglia azzurra. Corrado Urbano spera di recuperare diversi elementi in vista del match di domenica prossima con il Sassari Latte Dolce. “A Roma – afferma l’allenatore di Piedimonte – avevamo una squadra piena di giovani. Quando su dieci giocatori Over, che hai in rosa, te ne vengono a mancare tre o quattro, non è facile. Partite come quelle con la Lupa si vincono anche con esperienza e mestiere, elementi che sono un po’ mancati nella parte finale. Abbiamo avuto delle ottime occasioni per ottenere i tre punti ma dobbiamo accontentarci di un pari. I giovani hanno fatto quello che potevano. Stanno crescendo e sono fiducioso. Certo, assenze come quelle di Ricamato, Celiento e Pintori sono pesanti. Nel primo tempo non ci siamo espressi su buoni livelli, loro ne hanno approfittato per portarsi in vantaggio. Quando poi sei in superiorità numerica, devi giocare diversamente e questo è uscito fuori solo nella ripresa. Archiviamo la trasferta romana e ci concentriamo sul prossimo impegno casalingo. Il Sassari Latte Dolce è un’ottima squadra anche se non è partita benissimo. Credo che in questo campionato partite facile non ce ne saranno e lo abbiamo capito in questa prima parte di stagione“.

Per domenica il tecnico azzurro recupererà sicuramente Ricamato che ha scontato il turno di squalifica, dopo l’espulsione rimediata nel derby con il Latina. Da valutare ancora le condizioni di Celiento e Gernone, ma c’è moderato ottimismo. Pintori è ormai out da oltre 15 giorni dopo la contusione al costato nel match con il Rieti. Incerto il recupero vista la delicatezza della zona interessata. E si attende anche il rientro di Lombardi, su cui la società crede molto e fermo dopo la frattura del polso nell’amichevole estiva con la Sarnese. Dunque sono cinque i punti finora conquistati dal Cassino nelle prime quattro giornate di campionato. Buono il bottino interno con i risultati positivi con due corazzate come Rieti e Latina. Meno buono il rendimento esterno dopo la sconfitta all’esordio ad Ostia e il pari di due giorni fa. Ora arrivano due impegni con squadre sarde, prima Sassari e poi la trasferta a Tortolì. Vedremo se gli azzurri riusciranno a fare il pieno per dare uno slancio alla classifica.