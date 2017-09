Urbetevere: Raponi soddisfatto dei suoi 2004

Terminata la partita dei Giovanissimi Fascia B di Pasquale Barba, i quali hanno battuto per 6-0 il Tor di Quinto, appare visibilmente soddisfatto il presidente dell’Urbetevere, Alberto Rapone. Queste le sue parole al termine del match:

“Il risultato e l’andamento della gara ha dimostrato in effetti quello che dice il punteggio. Però va detto che siamo soltanto alla seconda giornata: bisogna trovare l’affiatamento, mettere minuti nelle gambe, capire le potenzialità della rosa. Insomma, bisogna trovare ancora la quadratura. Stesso discorso per il Tor di Quinto che sono certo crescerà con il passare delle giornate. Hanno sempre avuto una grande tradizione”.

Il match contro i rossoblu ha messo in evidenza una differenza fisica importante: “Il merito è di Barba, ormai esperto di queste categorie, e del grande lavoro fatto dalla scuola calcio. Questi ragazzi fanno parte del progetto della pre-agonistica: trovarli, visionarli, farli crescere all’interno della nostra scuola calcio ed infine permettergli loro di compiere il salto nei professionisti. Ovviamente ogni giocatore ha la sua storia, però il principio è questo e visti i risultati posso affermare che abbiamo intrapreso la strada giusta”

Infine pubblichiamo i risultati del weekend gialloblu

Juniores Elite Atletico Vescovio – Urbetevere 0-4

Allievi Elite Urbetevere – Giardinetti Garbatella 1-1

Allievi Fascia B Elite Pro Roma – Urbetevere 0-3

Giovanissimi Elite Villalba – Urbetevere 0-2

Giovanissimi Fascia B Elite Urbetevere – Tor di Quinto 6-0