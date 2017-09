Ausonia, Luigi Gioia “Serenità e compattezza hanno fatto la differenza”

Dopo una settimana sicuramente particolare, contraddistinta dalla pesante sconfitta di Genazzano seguita alle dimissioni del tecnico Roberto Gioia, l’Insieme Ausonia ha centrato nella sfida di ieri tre punti davvero importanti.

La nuova guida tecnica, affidata ad Alessandro Rosolino, ha portato subito una scossa in positivo, con i biancazzurri che nel match contro il Colleferro hanno dimostrato soprattutto carattere, ribaltando l’iniziale svantaggio e conquistando al triplice fischio l’intera posta in palio.

A parlare in casa Ausonia è il capitano Luigi Gioia, rientrato in campo dopo l’infortunio e subito decisivo per le sorti della partita, segnando la rete del momentaneo 1-1. “La vittoria di ieri è stata senza dubbio fondamentale, abbiamo attraversato un periodo davvero complicato e la miglior risposta sono stati proprio i tre punti. Sono soddisfatto soprattutto per come la squadra ha reagito dopo lo svantaggio, siamo riusciti a pareggiare nel primo tempo e ribaltare il punteggio nella ripresa. Qualche rimpianto resta per non aver chiuso prima la sfida, abbiamo avuto altre chance importanti ma alla fine quello che conta è aver portato a casa il risultato. Il mister ci aveva chiesto serenità e compattezza e credo che siano state proprio queste le due componenti a fare la differenza nella partita contro il Colleferro. Riguardo al mio rientro sono senz’altro soddisfatto, mi sono infortunato lo scorso anno e anche in questo avvio non avevo praticamente mai giocato ma ripeto, l’importante è aver vinto con la squadra, ne avevamo bisogno e si è vista una grande reazione”.