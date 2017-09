Ascoli-Frosinone 0-1: decide Terranova al 95′

Il Frosinone mantiene la testa della classifica vincendo ad Ascoli nei minuti di recupero dopo aver sofferto per larga parte del match contro padroni di casa ben organizzati in campo e più volte pericolosi. È di Terranova il gol vittoria, di testa, al 50′ della ripresa, dopo che un minuto prima Lanni aveva salvato in angolo su Ciano.

Tre punti pesanti per i laziali, una punizione invece troppo severa per un Ascoli apparso comunque in crescita. La partenza è di un Frosinone che cambia abbastanza rispetto al turno precedente. Ci sono Frara, Soddimo e Beghetto a centrocampo, mentre in attacco c’è Dionisi. Il primo acuto è di Daniel Ciofani che di testa al 7′ mette di poco al lato. Ma rispetto ad Empoli c’è in campo un Ascoli diverso, tosto a centrocampo con Bianchi per la prima volta dall’inizio e galvanizzato dal rientro di Carpani. Favilli è l’unica punta di ruolo. I bianconeri attendono l’avversario pronti a rubare palla sulla propria trequarti, ripartendo poi rapidamente soprattutto a sinistra con Mignanelli. Al 16′ Favilli mette di testa al lato di poco. Stessa sorte tre minuti dopo per un destro di Buzzegoli. Bravo Bardi al 23′ a mettere in angolo un destro di Mogos.

Il Frosinone stenta a prendere in mano la partita, l’Ascoli controlla e gestisce il match ed è ancora pericoloso al 34′ con un altro colpo di testa di Favilli sul fondo non di molto. L’Ascoli perde subito in avvio di ripresa Bianchi, infortunato, così al suo posto entra Addae. La fisionomia del match non cambia: la squadra ascolana fa il match ed è pericolosa al 19′ con un tiro di Carpani che sfiora l’incrocio. Al 30′ Soddimo salva su Favilli. Corre ai ripari Longo che vede i suoi in sofferenza. Il tecnico inserisce Gori e Ciano. Il Frosinone guadagna metri a centrocampo e nel recupero colpisce con Terranova. L’1-0 corsaro vale la testa della classifica.

fonte: gazzetta.it