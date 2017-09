Trastevere-Atletico 0-2: colpo esterno per la squadra di Scuderi

Vittoria all’inglese per l’SFF Atletico che passa (0-2) sul campo del Trastevere. Dopo il minuto di silenzio osservato in memoria delle vittime di Livorno a causa del nubifragio avvenuto la scorsa settimana, motivo di stop forzato per la squadra ospite, è iniziata al Trastevere Stadium la terza giornata di campionato.

Il primo tempo ha visto un Trastevere organizzato e pressante che ha tenuto il gioco nella metà campo avversaria per la maggior parte del tempo.

Già al 4′ Panico tenta il goal, ma viene fermato davanti la porta difesa da Galantini e Formisano devia il pallone annullando il pericolo. Subito dopo Martorelli fa tremare gli ospiti colpendo violentemente la traversa avversaria.

Al 12′ Lorusso sfrutta un contropiede ben giocato da Martorelli e guadagna in velocità l’area avversaria calciando verso la porta; Galantini riesce a recuperare il pallone, seppur pericolosamente in due tempi.

Solo al 25′ arriva il primo tiro in porta dell’Atletico: Tortolano ci prova, ma trova Sottoriva pronto.

Al 32′ un infortunio tra le fila dei giovani amaranto inizia a destabilizzare un po’ la squadra del Rione: a seguito di uno scontro La Rosa-Tortolano, mister Gardini è costretto a sostituire il ’99 trasteverino che ha lasciato il campo con un problema alla spalla.

Il primo tempo si chiude con un salvataggio miracoloso di Sottoriva che devia un pallone giunto in porta a seguito del primo calcio d’angolo tirato dalla squadra ospite, contro i 4 calciati dal Trastevere.

L’Atletico rientra in campo con un piede diverso: al 1′ minuto Tornatore tira il pallone appena sopra la traversa e un minuto dopo riesce a violare la rete difesa da Sottoriva.

I secondi 45 minuti del match sono caratterizzati dalla difficoltà di effettuare un gioco fluido per entrambe le squadre: i numerosi cambi e i piccoli stop dovuti a infortuni di poco conto hanno reso il tempo gioco un insieme di azioni non coordinate fra loro.

Al 25′ il Trastevere tira fuori i denti, guadagna 2 calci d’angolo in pochi secondi di gioco, ma non riesce a sfondare la difesa dell’Atletico che, al 29′, risponde agli amaranto con il goal di Nanni. È la rete dello 0-2 che sancisce la vittoria della squadra ospite.

Negli ultimi minuti del recupero accordato dal direttore di gara, Robilotta di Sala Consilina, prima Martorelli e poi Neri tentano il tutto per tutto riuscendo, però, solo a spaventare Galantini.

“I ragazzi si sono innervositi dopo aver subito il goal – ha dichiarato mister Gardini – Li ho spronati a non mollare mai perchè non si può creare tensione ogni volta che gli avversari riescono ad andare a rete, fa parte del calcio. La paura di sbagliare e la tensione per aver subito il goal non portano a niente. Ora ci rimbocchiamo le maniche e da martedì si pensa, con la testa giusta, al match contro San Teodoro. Ormai questo è il passato“.

Trastevere

Sottoriva, Giannone, Vendetti (36′ st Vecchiotti), Fatati (6′ st Neri), Sfanò, Martorelli, Panico, Mastromattei (16′ st Pagliarini), La Rosa (35′ pt Calcagni), Lorusso (43′ st Cardillo), Riccucci.

A disp. Caruso, Cotani, Scicchitano, Pucino.

All. Aldo Gardini.

SFF Atletico

Galantini, Pompei, Formisano, Sevieri (23′ st Ramacci), Nanni, Rocchi, Tornatore (30′ st D’Andrea), Tortolano (39′ st Massella), Di Emma, Rizzi (36′ st Perocchi), Esposito.

A disp. Mercadante, Campanella, Contucci, Brogna, Bacchi.

All. Raffaele Scuderi.

Arbitro: Sig. Cristian Robilotta (Sala Consilina)

Assistenti: Sig. Antonio Portella (Frattamaggiore) e sig. Ferdinando Pizzoni (Frattamaggiore)

Marcatori: Tornatore (2′ st) e Nanni (29′ st) per SFF Atletico

Note

Ammoniti: La Rosa (32′ pt), Martorelli (1′ st), Sfanò (8′ st), Tortolano (9′ st), Vendetti (31′ st)

Recupero: 2′ pt; 6′ st.

Martina Perrone

uff. stampa Trastevere