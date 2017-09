Roma VIII pronta al debutto ufficiale

Ancora qualche ora e poi la Prima categoria della Roma VIII farà il suo debutto ufficiale in questa nuova stagione. Accadrà domenica alle ore 11 (presso il centro sportivo di via Torbellamonaca 497) quando la squadra di mister Fabrizio Fraschetti esordirà nel triangolare di Coppa contro i reatini del Montasola.

Un successo permetterebbe ai capitolini di giocare l’ultima e decisiva partita domenica 24 settembre sul campo del Rebibbia, in caso di pareggio o sconfitta invece si tornerebbe in campo il 20 settembre.

«La Coppa è assolutamente un obiettivo – dice senza troppi giri di parole il direttore sportivo della Roma VIII Roberto Fagotti – Vogliamo andare il più avanti possibile e abbiamo allestito una rosa numerosa e di qualità anche per affrontare la doppia competizione. Il Montasola? So che sono arrivati sesti come noi l’anno scorso, un avversario che ci creerà delle difficoltà».

Nell’ultimo test di ieri la Roma VIII ha vinto con un rotondo 5-1 sul campo dei Vigili del Fuoco: per la squadra di mister Fraschetti sono andati a segno Patrizi e Ciferri nel primo tempo e poi Antunes, Alessio e Tiziano Romozzi nel corso della seconda frazione. «Un buon test, giocato su un bellissimo campo in erba naturale. La squadra, nonostante diverse assenze, ha dimostrato di essere in buona condizione» commenta Fagotti che è abbastanza chiaro sulle ambizioni stagionali della Roma VIII.

«La società ha fatto sforzi enormi per allestire un gruppo competitivo. Abbiamo confermato il grosso della squadra che l’anno scorso ha fatto un buon torneo e abbiamo aggiunto sette nuovi elementi: i giovani portieri Marrocchini (un ritorno) e Martino oltre ai giocatori di movimento Forti, Dantimi, Di Palma, Antunes e l’altro “under” Martino. L’obiettivo è puntare in alto anche se non ci aspettavamo di essere inseriti nel girone G: non abbiamo capito l’abbinamento con le squadre ciociare, ma questo è stato deciso e noi proveremo a dare il massimo in questo raggruppamento. Le altre? So poco dei movimenti delle avversarie, anche se il Paliano ha sicuramente allestito un’ottima squadra e anche il Giardinetti Garbatella può essere tra le protagoniste».