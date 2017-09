Unipomezia: è Ramceski l’ultimo arrivo in casa rossoblu

L’ultimo colpo di mercato dell’Unipomezia. Nella giornata di sabato il presidente Valle e il ds Proietti hanno definito l’arrivo di Armin Ramceski. Centrocampista macedone, ma cresciuto a Tivoli, classe ’97.

Un giocatore giovane ma che ha già maturato grande esperienza, avendo vestito le maglie di Città di Ciampino, Fondi, Nocerina e Monterosi. Con la formazione biancorossa ha disputato anche una gara di Tim Cup, prima di scegliere il progetto Unipomezia. Un calciatore che fa della duttilità la sua arma in più. Ramceski, infatti, riesce a combinare al meglio le due fasi di gioco e può anche contare su un buon fisico. Qualità che gli permettono di ricoprire con tranquillità il ruolo di intermedio in un centrocampo a tre, ma anche il quinto in una difesa a tre.

Insomma, un giocatore che sicuramente farà comodo a mister Cangiano, che infatti lo aveva già lanciato tra i titolari nei pochi minuti giocati domenica contro il Cynthia Genzano.