Il ds Daniele Placido (Atletico 2000) pronto a ripartire

In casa Atletico 2000 è tutto pronto per l’inizio dei campionati giovanili. Il prossimo week end partirà ufficialmente la nuova stagione per i biancorossi. A fare un punto della situazione e fissare i primi obiettivi è proprio il direttore sportivo, Daniele Placido, che si focalizza sui due gruppi di Allievi ed i Giovanissimi Fascia A.

“Partendo dai 2001 di Gianluca Valerio, possiamo dire di aver allestito una buona squadra -spiega il ds- siamo soddisfatti soprattutto per come i ragazzi stanno rispondendo sul campo. Questa è una categoria difficile ed è necessario raggiungere la salvezza il prima possibile per poi provare a puntare in qualcosa di più concreto. Domenica debuttiamo contro il Latina S. Sermoneta. Non li conosciamo, ma è importante partire subito con i tre punti”.

Gli Allievi Fascia B, invece, saranno attesi dalla Campus Eur per la prima di campionato. “Questo gruppo lo scorso anno ha raggiunto la salvezza -esordisce Placido- l’obiettivo attuale, oltre a mantenere la categoria, è quello di migliorare il piazzamento in classifica dell’ultima stagione, ed è fondamentale partire subito bene”.

Riflettori puntati anche sui Giovanissimi. I biancorossi ospiteranno Mariotti ed il suo Ponte di Nona. “Il girone è molo complicato -spiega Placido- abbiamo perso parecchi giocatori e siamo stati costretti a ristrutturare gran parte della rosa, ma sono sicuro che riusciremo a salvarci. Il calendario ci ha fatto uno scherzo alla prima giornata (ride, ndr). Il nostro amico Mariotti torna a farci subito visita. Sarà un match sentito soprattutto a livello emotivo, ma gli auguro un grande in bocca al lupo e spero che riescano a salvarsi in fretta” conclude il direttore sportivo.