Cassino – Rieti 1-1 sotto il diluvio

All’esordio al Salveti, il Cassino impone il pareggio alla corazzata Rieti, la grande favorita per la vittoria del campionato. Sabini che ai punti avrebbero meritato qualcosa di più, ma la squadra di Urbano è stata capace di rimanere in vantaggio per oltre un’ora salvo poi capitolare al minuto 77.

Azzurri che passano in vantaggio al 12′ nel modo più rocambolesco. Dalla destra un cross di D’Alessandro sembra innocuo per la retroguardia reatina, non per Luciani che colpisce la palla goffamente insaccando alle spalle di un sorpreso Scaramuzzino. Al 34′ la gara viene sospesa per oltre mezz’ora a causa dell’impraticabilità di campo dopo un violento acquazzone.

La gara riprende e Della Pietra si supera su Marcheggiani. Nella ripresa la gara di Carrafiello dura solo cinque minuti con il giocatore portato in ospedale per accertamenti dopo un violento scontro di gioco. Il Cassino tiene bene il campo ma il Rieti preme sull’acceleratore, va vicino al gol con Scotto e Graziano e trova la rete del pareggio a un quarto d’ora dalla fine grazie a un preciso colpo di testa di Marcheggiani che non lascia scampo a Della Pietra. Il campo è appesantito e le due squadre in campo non hanno più la forza per offendere. Per il Cassino ci prova Ricamato ma la conclusione del centrocampista azzurra termina alta. Finisce 1-1 con i giocatori che vanno a raccogliere gli applausi dei rispettivi tifosi. Il Cassino muove la classifica raccogliendo il primo punto in campionato. Per fortuna non tutte le avversarie si chiameranno Rieti, ma intanto da domani ci sarà da preparare al meglio il derby con il Latina, in programma domenica, sempre al Salveti.



Cassino: Della Pietra, D’Alessandro, Cioffi, Partipilo (82′ Brunetti), Maraucci, Moracci, Darboe, Ricamato, Giglio (86′ Lopez), Celiento (78′ Pintori 93′ Abreu)), Clemente. A disp. Kuzmanovic, Gernone, Gazzerro, Tribelli, Cavaliere. All. Urbano.

Rieti: Scaramuzzino, Biondi, Ispas, Giunta(55′ Carrafiello, 60′ Graziano), Dionisi, Tiraferri (46′ Cericola), Cuffa, Luciani, Tirelli, Scotto, Marcheggiani (87′ Dalmazzi). All. Parlato. A disp: Patella, Scardala, Rossi, Piras, Scevola, . All. Parlato.

Arbitro: Vergaro di Bari.

Assistenti: Marrollo e Colonna di Vasto.

Note: ammoniti: , Darboe (C), Tirelli (R), Giglio (C). Spettatori: 500 circa di cui 30 provenienti da Rieti.