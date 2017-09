Campa (Fiumicino) determinato: “Noi ci mettiamo tanta voglia”

Il momento felice del Fiumicino è descritto dalle parole di Giuseppe Campa, tra gli ultimi arrivati alla corte del patron Munaretto, ma già leader dentro e fuori dal campo. Ultimo arrivato, si fa per dire. Peppe, fiumicinense doc, è raggiante per la scelta presa in estate: quella di difendere i colori della città che gli ha dato i natali. “Sono contentissimo di giocare per questa maglia e soprattutto perché vedo che il duro lavoro fatto durante gli allenamenti inizia a ripagarci”, ha detto il difensore che negli ultimi anni, per motivi extra calcistici, si è confrontato con i campionati di Prima Categoria. Quest’anno per lui c’è una Promozione da onorare: “Questa è una categoria più organizzata rispetto alla Prima, con squadre attrezzate e competitive. Indubbiamente ci vorrà un impegno maggiore sotto tutti gli aspetti”.

Sul buon inizio di stagione del Fiumicino, Campa è soddisfatto: “Ci siamo confrontati subito con squadre titolate per vincere il campionato e abbiamo reagito bene. 4 punti, di cui 3 fuori casa, è un buon bottino: ci abbiamo messo tanta voglia”. Sulla squadra e sugli obiettivi stagionali, infine, l’ex Fregene e Dragona la pensa così: “Siamo un gruppo giovane, con alcuni ragazzi del 2000 alla loro prima esperienza tra i grandi. L’obiettivo è quello di migliorare come squadra per il futuro. E con il rientro degli infortunati andrà sempre meglio”.