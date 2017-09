Urbetevere: i 2004 in finale al Memorial Elio Serilli

Dopo due anni l’Urbetevere torna a giocarsi la finale del Memorial Elio Serilli: una qualificazione resa possibile in quest’edizione dalla vittoria per 3-0 ai danni della Tor Tre Teste.

Pasquale Barba, ultimo tecnico gialloblù ad alzare il trofeo, fa il punto sulla situazione dei suoi ragazzi: “Sicuramente l’aver disputato tante gare in pochi giorni ci ha da una parte precluso una costanza negli allenamenti, ma dall’altra ci ha rafforzato mentalmente. Abbiamo giocato contro grandi squadre anche al Varani: Inter, Barcellona… queste sono partite che ti formano. Sono soddisfatto per la risposta caratteriale data dai miei giocatori e dalla fase di non possesso proposta, sinora accettabile.”

E’ un’Urbe che deve d’altra parte lavorare molto in fase offensiva, come emerso nella semifinale del Serilli con la Tor Tre Teste: “In generale c’è tanto da fare in fase di possesso palla. Spero che, con l’allenamento, potremo superare queste difficoltà. E’ difficile giudicare poi nello specifico la semifinale con i rossoblù: l’inferiorità numerica da loro sofferta per tutto il secondo tempo è una condizione che pesa e che altera di molto gli equilibri.” Domani c’è la finalissima, ore 17:30, contro la sorpresa Perugia: “Una squadra che propone un bel calcio, assolutamente. Sarà una bella partita; noi proveremo a riportare a casa il trofeo.”

Le altre In attesa della finale del Serilli, arrivano grandi notizie anche dal Torneo Mondosport 2017: i 2003 di Valerio Cicchetti non deludono le aspettative e centrano le semifinali della manifestazione insieme a Romulea, Ostiamare e Ladispoli in virtù della vittoria a tavolino per 3-0 ottenuta contro l’Albalonga e all’uno-due inflitto al Racing Club. Adesso i gialloblu sfideranno il Ladispoli con l’obiettivo di arrivare alla finalisssima.