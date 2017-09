Ceccarelli (Fiumicino): “non sarà facile batterci”

La prima apparizione stagionale del Fiumicino è del tutto positiva. I ragazzi di Ceccarelli affrontavano Porcelli e la sua Ottavia, compagine neopromossa, ma costruita per traghettarsi immediatamente in categorie superiori.

Il risultato finale non condanna nessuno: 1-1 e sensazioni del tutto positive tra le fila dei rossoblu. A sottolineare la buona prova è proprio il tecnico, Marco Ceccarelli: “Era una sfida difficile, almeno sulla carta. Loro hanno investito molto per creare una rosa competitiva e noi siamo arrivati al match con problemi di formazione, con Forcina ed altre pedine fondamentali non al top della condizione. Alla fine ho avuto riscontri positivi da parte di tutta la squadra e sono estremamente soddisfatto del pareggio ottenuto”.

Ancora è molto presto per definire obiettivi concreti, ma il tecnico è carico: “Siamo una compagine costruita con poche risorse. Dobbiamo assolutamente cercare di salvarci al più presto. Non vanno fatte previsioni, ma sicuramente daremo fastidio a molte squadre e non sarà per niente facile batterci” conclude Ceccarelli.