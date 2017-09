Urbetevere, grande show nei tornei!

Semplicemente fantastici. Non esistono altre parole per descrivere meglio il percorso dei Giovanissimi Fascia B Elite di Pasquale Barba al Memorial Varani.

I 2004 gialloblu si sono distinti per tutto il torneo, all’interno di un girone di ferro: Inter, Barcellona, Lazio e Racing Club nel raggruppamento non hanno spaventato i giovani di via della Pisana: sei, i punti totali maturati in quattro partite. L’Urbetevere non ha raggiunto la semifinale soltanto per differenza reti. Fiore all’occhiello del proprio torneo, senza dubbio la vittoria ottenuta contro l’Inter per 2-1 (i nerazzurri in precedenza avevano battuto anche il Barcellona) dimostrando ancora una volta di avere dalla propria un gruppo di ragazzi pronti, i quali daranno filo da torcere in campionato.

Ma le buone notizie non finiscono qui: terminato il Varani, la compagine di Pasquale Barba è tornata subito in campo nella giornata di ieri nel Memorial Serilli, torneo organizzato proprio dall’Urbetevere di Alberto Rapone. I gialloblu hanno aperto la manifestazione, disputando una grande gara con la Ternana, vincendo così all’esordio per 1-0. Domani Pasquale Barba i e suoi torneranno di nuovo in campo per la seconda giornata e affronteranno il Perugia, fresco vincitore del match d’esordio con la Lazio. Le buone notizie per il settore giovanile però non sono ancora finite. Ieri è partito anche il Memorial Alessandro Bini per i nostri colori. A scendere in campo sono stati i 2003 di Valerio Cicchetti che non hanno lasciato scampo al Tor Sapienza, chiudendo i settanta minuti regolamentari con un netto 3-0.