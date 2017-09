Vis Sezze-Sporting Genzano 1-2

Termina con una sconfitta che lascia un po’ d’amaro in bocca la stagione 2017/2018 della Vis Sezze, che cade al “Tasciotti” contro un Genzano cinico, capace di sfruttare al meglio le uniche due occasioni create e di portarsi a casa tre punti pesanti. In avvio parte meglio la Vis, spesso nell’area dei romani. Ma a sbloccare la gara sono gli ospiti al 10’, con Romaggioli che raccoglie l’invito di Trinca e in spaccata batte Micheli. Al 14’ Genzano ancora pericoloso dalle parti di Micheli, ma Italiano non arriva in tempo sull’assist di Mastrella. La reazione della Vis Sezze non tarda ad arrivare e al 19’ la conclusione da posizione defilata di Coia termina lontana dai pali. Prima dell’intervallo, al 35’, una punizione da trenta metri di Rogato mette in crisi Apruzzese, che si salva in due tempi evitando il tap-in di Coia. Nella ripresa Bindi si gioca subito la carta Antonucci. Dopo 100 secondi occasionissima per Coia, ma l’uscita disperata di Apruzzese strozza in gola la gioia del gol all’attaccante rossoblu. Sezze è costretta un po’ a scoprirsi e al 4’ rischia di cadere sotto i colpi del Genzano, con Pascucci che si libera dal limite di Compagno e lascia partire un sinistro che sibila il palo della porta difesa da Micheli. Al 16’ Coia fa davvero tutto bene, supera anche Apruzzese con un tiro a giro, ma trova sulla linea Leonardi che di testa toglie il pareggio letteralmente sulla linea di porta. In una sorta di trance agonistica il difensore dei romani rimedia un rigore per il fallo di Compagno. Dagli undici metri Italiano è glaciale e spiazza Micheli regalando il raddoppio ai suoi.

Sezze sembra sulle gambe, ma al 22’ st Coia riporta in partita i rossoblu con un delizioso pallonetto che supera Apruzzese e al 25’ sfiora il miracolo, ma la sua prodezza balistica termina fuori di un soffio. Nel finale arriva il secondo giallo a Rogato, i cambi di Bindi che cerca di riprenderla, ma nessuna occasione degna di nota, ad eccezione dell’infortunio nei minuti di recupero di Coia, che sarà da valutare con attenzione. Termina 1-2 per il Genzano, ma la Vis Sezze ha veramente tanto da recriminare.

VIS SEZZE: Micheli, Compagno (37’ st Baklouti), De Santis, Miccinilli, Rogato, Rosella (29’ st Martelletta), Damiani (1’ st Antonucci), Lucarini, Coia (45’ st Reali), Drogheo, Ferrari (37’ st Federici). A disp.: Ciarmatore F., Manni. All.: Bindi

GENZANO: Apruzzese, Martino, Leonardi, Trinca, La Forgia, Romaggioli, D’Ambrosio (10’ st Pestrin), Mastrella, Pascucci, Italiano, Rocco (39’ st Garra). A disp.: Capri, Gulino, Rocchetti, Agostini, Filitti. All.: Pedini

ARBITRO: Damiani di Frosinone

Assistenti: Girolami di Aprilia e Colabuono di Ciampino

MARCATORI: 10’ pt Romaggioli, 18’ st Leonardi (rigore), 22’ st Coia.

NOTE: Espulso: 26’ st Rogato (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Ferrari, Rogato, D’Ambrosio, Mastrella. Recupero: pt: 1’; st: 5’.

foto di Paolo Bucciarelli