La Promozione dell’Atletico 2000 inizia col piede giusto. La squadra del neo tecnico Fabrizio Antonini ha impattato 2-2 sul campo dell’Atletico Morena, riuscendo per due volte ad acciuffare gli avversari. Un impatto positivo con il nuovo campionato, tra l’altro considerando la pesante assenza di capitan Mancini.

«E’ stato sicuramente un buon esordio – dice il centrocampista Valerio De Luca, autore del gol del definitivo pareggio – Abbiamo avuto un rendimento costante per tutti i 95’ e alla fine è arrivato un 2-2 sostanzialmente giusto. La squadra, nonostante la giovane età, ha mostrato un carattere importante ed è riuscita per due volte a rimontare lo svantaggio e addirittura nella parte finale con Saraceni abbiamo anche sfiorato il successo. Un esordio confortante, anche se dobbiamo evitare le disattenzioni che nella sfida di ieri ci sono costati i gol avversari».

De Luca ha anche indossato la fascia di capitano al momento dell’uscita di De Santis. «E’ stato un fatto abbastanza casuale, visto che mancava anche Mancini per questo esordio. Anzi, approfitto per fargli un grande in bocca al lupo e speriamo di vederlo al più presto di nuovo in campo». L’ex giocatore del Real Colosseum (tra le altre) è stato impiegato da regista arretrato. «Sono tornato a fare un ruolo che non ricoprivo da tempo, ma che mi è sempre piaciuto. Non ci sono problemi, sono a disposizione del mister e della squadra». E poi, dopo il momentaneo 1-1 firmato dal neo acquisto Granieri e il nuovo vantaggio dell’Atletico Morena a fine primo tempo, è stato proprio De Luca a trovare il gol del 2-2 finale sugli sviluppi di uno schema da calcio di punizione. «Fa sempre piacere segnare, soprattutto se serve a muovere la classifica. Obiettivi? Dobbiamo salvarci il prima possibile, pensando partita per partita. Poi una volta raggiunto quel traguardo ci concentreremo su altro».

Domenica prossima l’Atletico 2000 farà il suo esordio tra le mura casalinghe affrontando la Vis Sezze, sconfitta ieri in casa dal forte Sporting Genzano.