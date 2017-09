Ultimi movimenti di mercato per l’Anzio

A due giorni dall’inizio del campionato di Serie D, l’Anzio Calcio 1924 comunica di aver rinnovato l’accordo, anche per la stagione 2017/18, con il centrocampista Fabio Ferrari. Approdato nel club la scorsa estate, l’ex giocatore della Lupa Roma ha disputato 17 partite nell’ultimo Girone H di Serie D, realizzando una rete nel pareggio esterno contro il Potenza.

Contestualmente al rinnovo di Fabio Ferrari, la società comunica l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di altri sette giocatori: si tratta di Santiago Rodriguez, attaccante uruguayano classe 1998 e autore di 10 reti in 31 presenze con la Primavera del Latina, del coetaneo Federico Gentile. Di un anno più giovani l’attaccante Giuseppe Surace, che lo scorso anno ha totalizzato 6 presenze per un totale di 55′ con la Vibonese in Lega Pro e Stefano Landolfi, reduce da una stagione nella Berretti dell’Unicusano Fondi. Tesserati anche i classe 2000 Pietro Paoletti, difensore centrale impegnato con l’Under 17 del Latina nell’ultima stagione, Andrea Caputo, centrocampista proveniente dalla Racing Fondi e in passato nelle giovanili di Inter, Carpi e Latina e l’attaccante Niccolò Russo.

L’Anzio calcio sarà impegnato domenica 3 settembre alle ore 15.00 in casa contro lo Sporting Fiumicino. L’incontro si giocherà al Bruschini di Anzio e sarà diretto dal signor Domenico Castellone della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Maiorino e Carmelina De angelis, entrambi della sezione di Nocera Inferiore.

Castellone, neopromosso nella categoria, è all’esordio con entrambe le formazioni, mai dirette né a livello di prima squadra né nelle categorie giovanili.