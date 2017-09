L’Airone pronto a volare. Bacchiocchi: “Siamo carichi”

Il centrocampista rossoblu presenta la sfida con il SS Michele e Donato, primo avversario del team di Salotti

Qualche ora ancora e poi si riapriranno ufficialmente le danze: il campionato di Promozione è ormai pronto a prendere nuovamente il via. C’è tanto entusiasmo ed impazienza di ricominciare in casa Airone Calcio, neo promossa di categoria inserita nel Girone C. A due giorni dall’esordio stagionale, è il centrocampista Gianluca Bacchiocchi, volto nuovo nella rosa a disposizione di mister Salotti, ad esprimere le proprie sensazioni in vista della prima gara ufficiale: “Siamo carichi, le sensazioni sono molto positive – afferma il classe ’87 – ormai è un mese abbondante che lavoriamo per prepararci al massimo. Il gruppo è ottimo, l’ho visto maturo, e prima di essere compagni di squadra siamo tutti amici. Con alcuni ragazzi ho avuto la fortuna di condividere la vittoria del campionato con il Racing Club, quindi con loro è stato un ritrovarsi. Siamo molto uniti tutti quanti, questo può fare la differenza”.

Il primo avversario in campionato dell’Airone sarà il SS Michele e Donato: “Sarà una partita difficile – chiosa Bacchiocchi – la prima gara è sempre un’incognita, sia dal punto di vista ambientale che fisico. Dovremo far a meno di Feola squalificato, ma siamo tanti in rosa e sicuramente chi giocherà saprà farsi trovare pronto”.