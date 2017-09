Valle: “Si è subito creato un grande gruppo”

Il capitano Federico Valle presenta la prima sfida di campionato dei rossoblu

Pochi giorni all’atteso esordio in campionato. L’Unipomezia è pronta e carica per iniziare con il piede giusto. Federico Valle, capitano della squadra, presenta l’importante sfida inaugurale con il Monte Grotte Celoni: “Ci siamo allenati molto bene in sede di ritiro. Cangiano è un grande allenatore e questo è emerso chiaramente dal lavoro che abbiamo svolto in estate e dai risultati delle amichevoli. Siamo riusciti fin da subito a creare un grande gruppo, cosa che forse lo scorso anno è a volte mancata. Questo è fondamentale perché le individualità non bastano a vincere i campionati”.

Il primo ostacolo sarà la società di Piervincenzi: “Dobbiamo entrare in campo con grande concentrazione, dando il massimo per conquistare i tre punti. Lo scorso anno iniziammo male con il San Cesareo, forse sottovalutando l’avversario. Domenica non dovremo commettere lo stesso errore. Mi piacerebbe partire così come avvenne per il campionato che ci portò a vincere la Promozione, cioè con una netta vittoria”. Sarà la prima giornata del girone di ferro, che vede l’Unipomezia come una delle favorite: “Un raggruppamento difficilissimo – conclude Valle – dove ci sono almeno sette, otto squadre che possono lottare per il vertice. Sarà un campionato equilibrato, ma noi siamo convinti di poter far bene”.