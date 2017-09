Cre.Cas. – Real Monterotondo: al via il campionato di Eccellenza

Contro il Real Monterotondo Scalo si è conclusa la stagione 2016/2017 e contro il Real Monterotondo Scalo inizia la stagione 2017/2018. Alla prima di campionato, dunque, sarà subito derby.

Grande l’attesa per tutti gli appassionati sportivi il cui pronostico per la vittoria finale risulta mai come quest’anno difficile. La competizione sarà altissima perché altissimo è il livello tecnico delle squadre del girone A: sarà una stagione tutta da vivere, probabilmente fino all’ultima giornata.

E la prima, nella Sabina Romana, vedrà contrapporsi due team che se la giocheranno alla pari e che avranno la voglia di mettere in campo tutto il lavoro svolto durante il pre campionato. Nella passata stagione il CreCas non ha mai vinto con lo Scalo (0 a 0 nella gara di andata e 1 a 0 in favore della formazione di Vincioni in quella di ritorno): i ragazzi di mister Scorsini conoscono bene le insidie della squadra avversaria.

“Dopo un mese di duro lavoro finalmente si inizia. Sarà un campionato molto difficile ed equilibrato. Già domenica sarà una battaglia: il calendario ci ha riservato subito un bel derby contro un Real Monterotondo Scalo quadrato, che ha cambiato poco e migliorato il proprio parco under, puntando sul gruppo storico che lo scorso anno ha chiuso con un quinto posto importante” ha affermato il tecnico. “Per entrambe le formazioni si tratta di una gara difficile, siamo solamente alla prima giornata e tutte le squadre avranno bisogno di tempo per andare a regime. Noi abbiamo lavorato sodo e con profitto, mi auguro venga fuori una bella gara. Spero ci sia il pubblico delle grandi occasioni. Giochiamo in pomeridiana, la Serie A osserva un turno di riposo e c’è molta curiosità in questo girone di ferro”.

Stadio Giovanni Torlonia (viale Tivoli snc, Palombara Sabina) – Domenica 3 Settembre 2017 ore 16.00

ARBITRO Antonio Figliomeni di Roma 2

ASSISTENTE 1 Matteo Manni di Frosinone

ASSISTENTE 2 Ivano Martelluzzi di Frosinone