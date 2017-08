Anzio: in attacco ecco De Angelis

Nuovo arrivo in casa Anzio. La società ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportivo del calciatore Marco De Angelis.

Nato a Roma il 27 ottobre del 1983, De Angelis ha vestito la maglia della Lazio, giocando nella formazione Primavera nel campionato 2000/01.

Nel 2002, alla sua prima annata in Serie D, mette a segno 4 reti in 12 presenze con l’Astrea, incrementando il bottino l’anno successivo (19 presenze 10 gol ad Orvieto) e centrando il suo record assoluto in una singola stagione nel 2005/06 quando, con la casacca della Narnese, realizzò 24 reti.

L’anno successivo il passaggio tra i professionisti: 5 le stagioni complessive in Serie C, tra Sansovino, Arezzo, Foligno, Viareggio, Siracusa e Sangiovannese, condite da 36 reti. Nel 2011/12 contribuisce in maniera determinante alla salvezza della Cynthia con 14 gol in 24 presenze. Nelle ultime stagioni ha vestito i colori di Palestrina, Pistoiese, Terracina, Scandicci e ancora Sangiovannese.