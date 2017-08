Atletico 2000 calcio, c’è Trotta per l’attacco. Il ds Martinelli: «Ha un grande entusiasmo»

La Promozione dell’Atletico 2000 sta per fare il suo debutto stagione, anche se solo in amichevole. Accadrà domenica quando la squadra di mister Fabrizio Antonini sarà ospite dell’Accademia Calcio Roma allenata da Petruzzi. Intanto il direttore sportivo Massimiliano Martinelli è sempre vigile sul mercato e ha ufficializzato l’accordo con il nuovo attaccante centrale: si tratta di Gianmarco Trotta, classe 1995, che in passato ha avuto esperienze importanti in categorie superiori con le maglie di Albalonga e Santa Maria delle Mole. «Gianmarco si è aggregato dal gruppo sin dall’inizio della preparazione (il 10 agosto scorso, ndr) e ieri ha firmato – racconta Martinelli – E’ un giocatore dal fisico imponente e dalle qualità tecniche notevoli, ma soprattutto ci ha convinto per la voglia e l’entusiasmo trascinanti che ha dimostrato sin dal primo momento. Sono convinto che non farà rimpiangere Del Vecchio e che si integrerà alla perfezione nel gruppo: l’atteggiamento che sta avendo in questi primi giorni di lavoro è impeccabile e riponiamo grande fiducia in lui». Anche dal punto di vista fisico Trotta sembra non aver perso lo smalto dei giorni migliori e quindi l’attaccante è pronto a dare il suo contributo alla squadra capitolina. L’arrivo di Trotta, comunque, potrebbe non essere l’ultimo di questa sessione di mercato: «Siamo vigili, se ci fosse l’occasione potremmo arricchire la rosa» dice con un sorriso Martinelli.

Intanto il gruppo di mister Antonini vivrà dei giorni intensi: dopo il debutto “ufficioso” di domenica, lunedì l’Atletico 2000 conoscerà il girone e il nome del primo avversario per lo storico debutto nel campionato di Promozione, poi giovedì 24 sarà impegnato a Frascati per un secondo test amichevole e infine domenica 27 agosto ci sarà l’incontro sul campo del Villalba a chiudere la pre-season. Domenica 3 settembre, invece, è la data segnata in rosso in cui la “creatura” del direttore sportivo Martinelli, reduce da una doppia promozione in due anni di vita, debutterà nella seconda categoria del calcio dilettante laziale.