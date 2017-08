Girone G: 12 squadre laziali e sei sarde

Dopo ore di attese e rinvii, finalmente la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato ad addetti ai lavori e tifosi i nove gironi della serie D del prossimo campionato che andrà ad iniziare il prossimo 3 settembre.

Come era stato anticipato in questi ultimi giorni, le squadre laziali sono state inserite nel girone G. Erano molti anni che non accadeva di vedere le realtà della nostra regione tutte insieme in un unico raggruppamento. Con loro sei formazioni sarde, da non sottovalutare.

Dunque ecco le 18 squadre che andranno a comporre il girone G: Rieti, Albalonga, Cassino, Aprilia, Latina, SFF Atletico, Anzio, Ostia Mare, Monterosi, Flaminia, Lupa Roma, Trastevere, San Teodoro, Lanusei, Tortolì, Budoni, Sassari Latte Dolce, Nuorese.

Prima giornata il 3 settembre. La LND renderà noti i calendari solamente la prossima settimana.

Dunque per quanto riguarda le squadre che ci interessano più da vicino, troviamo una squadra sabina, due viterbesi, due pontine, sei romane e il Cassino. Tra le sarde occhio al Latte Dolce che si è notevolmente rinforzato e alla Nuorese.