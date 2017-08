Torre Angela: i quadri tecnici per la Scuola calcio 2017/18

Il caldo torrido di questi giorni non ha “annebbiato” la mente dei dirigenti del Torre Angela. Il presidente Roberto Ciani e il direttore generale Fabrizio Ciani hanno già delineato in maniera praticamente completa il quadro del settore Scuola calcio della prossima stagione.

Un comparto che vedrà tante conferme e qualche novità: tra queste anche il cambio di sponsor tecnico con il club capitolino che ha già ufficializzato l’accordo con Joma, lanciando un’anteprima del nuovo kit su Facebook. Per quanto riguarda le questioni tecniche, è lo stesso Fabrizio Ciani a fare il quadro dell’organigramma 2017-18.

«Il responsabile sarà ancora Maurizio Fracassi che quest’anno probabilmente non si occuperà di un gruppo di piccoli atleti come accaduto in passato, ma si dedicherà in toto all’opera di supervisione di tutti i gruppi e del coordinamento tra i vari tecnici. Lo staff si avvarrà del coordinatore motorio Federico Giacchetti e del preparatore dei portieri Francesco Lijoi. Per quanto riguarda i gruppi, allo stato attuale abbiamo affidato quello dei Piccoli Amici 2011-12 a Stefano Ricci e Saverio Caporale. I Primi calci 2009 e 2010 saranno guidati da Daniele Centra, Fabio Pavone e dal neo arrivato Daniele Turchetti. I Pulcini 2008 saranno allenati dal confermatissimo Manuel Chicca, mentre per i Pulcini 2007 dovremo verificare i numeri tra qualche settimana. Per ciò che concerne gli Esordienti 2006, abbiamo scelto di confermare Paolo Procacci che però ha ricevuto una proposta molto allettante da un club di grande richiamo e valuterà a breve. Al suo fianco ci sarà Marco Guercioni. Infine il gruppo degli Esordienti 2005 sarà affidato ad Alessandro Nobili. Per tutti il discorso è il medesimo: in base alle iscrizioni, valuteremo se inserire altri tecnici integrando l’attuale staff» chiosa Ciani che poi parla di uno degli obiettivi per la stagione 2017-18.

«Stiamo studiando i criteri richiesti dalla Federazione per presentare la domanda e ottenere il titolo di Scuola calcio d’Elite: pensiamo di avere tutti i requisiti e per completare la nostra offerta stiamo pensando di inserire anche la figura di uno psicologo all’interno del nostro organigramma» dice il direttore generale. La Scuola calcio del Torre Angela partirà ufficialmente il prossimo 11 settembre: i giorni di riferimento saranno il lunedì e il giovedì dalle 17,30 alle 19, ma in base ai numeri la società è pronta ad aggiungere spazi per gli allenamenti al mercoledì e al venerdì nella stessa fascia oraria.