Atletico Kick Off: firmano Guarnieri e Fabrizi

Inizierà il prossimo 10 agosto, sul campo amico del “Catena”, l’avventura dell’Atletico Kick Off nel campionato di Promozione. Un traguardo che il club capitolino caro al direttore sportivo Massimiliano Martinelli è riuscito a centrare a tempo di record: due campionati e altrettante promozioni dirette. Ora arriva una sfida ancor più complicata e l’Atletico Kick Off vuole fare le cose per bene: lo dimostra il “rumoroso” accordo trovato con un allenatore di grande spessore come il “Papero” Fabrizio Antonini, reduce dall’approdo in Eccellenza (tramite i play off) con la Cavese.

E anche le prime operazioni di mercato sono molto interessanti: è ufficiale l’accordo con Valerio Guarnieri, trequartista o esterno d’attacco (ma all’occorrenza anche centrocampista) classe 1993 dalle grandi qualità. «Sono molto felice della possibilità che mi ha offerto il direttore Martinelli – spiega Guarnieri – Ho giocato due anni con suo fratello Stefano al Città di Ciampino e ci conosciamo da un po’. Io sono del Quadraro e quindi logisticamente per me questa è la soluzione ideale». Guarnieri dovrà dimostrare di aver ripreso la piena condizione fisica dopo il grave infortunio al ginocchio che gli capitò a febbraio del 2016. «Fisicamente e mentalmente sto benissimo e ho già avuto modo di “testare” il ginocchio. Certo, lavorare con la squadra sarà indubbiamente impegnativo e magari all’inizio potrò fare un po’ di fatica, ma non vedo l’ora di cominciare».

Nell’ideale schema che potrebbe portare avanti Antonini, vale a dire il 4-3-3, Guarnieri potrebbe occupare il ruolo di esterno. «Quello è probabilmente la mia posizione ideale, ma alla Vigor e in passato ho giocato pure in mezzo al campo ed è una soluzione che non mi dispiace. Sono a disposizione del mister e della squadra».

Assieme a lui è ufficiale anche l’arrivo del centrocampista ex Fonte Nuova Roberto Fabrizi, classe 1998, mentre nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma dell’ex attaccante del La Rustica Gianmarco Sandulli, classe 1996. Per ciò che concerne i confermati, rimarranno con l’Atletico Kick Off Mancini, De Luca, Cori, Vitolo, Bandiera, Saraceni e Conte e gli “under” Barbato e Romanelli (due ‘97) e anche il portiere Papa (‘99).