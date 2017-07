Rieti: ok iscrizione in serie D sognando il ripescaggio

Il Football Club Rieti comunica, attraverso il proprio sito, che in data odierna è stata depositata presso la sede romana della Lega Nazionale Dilettanti, la domanda d’iscrizione al prossimo campionato nazionale di serie D, rinnovando di conseguenza anche l’affiliazione federale.

Va specificato che tale attività – peraltro espletata con due giorni d’anticipo rispetto alla data ultima fissata dalla Lnd – va contestualizzata in virtù del fatto che la matricola di Fc Rieti 1936 srl fino a prova contraria risulta in organico alla quarta serie nazionale ed esula da quanto si sta facendo in termini di ripescaggio per un’eventuale serie C che, peraltro, per poter essere presa in considerazione richiede proprio constatare la regolare iscrizione negli organici di serie D.