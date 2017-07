Cassino: firmano Moracci, Panaccione e Coppola

Continua a prendere forma la rosa del Cassino calcio in vista del campionato di serie D che partirà il 3 settembre. Il tecnico Urbano avrà a disposizione per il reparto difensivo una pedina di grande esperienza come Leonardo Moracci. L’ex giocatore del Pomigliano, vanta una carriera di tutto rispetto in serie C con quasi 200 presenze all’attivo. Un giocatore in grado di poter fare la differenza assicurando affidabilità e sostanza al pacchetto arretrato. Umbro di Todi, classe 87, Moracci ha sposato la causa cassinate con grande entusiasmo.

E così dopo le firme di Ricamato, Matano e Navarro, un altro innesto nell’organico azzurro. Ma il mercato è in continuo fermento e la scietà, presieduta da Nicandro Rossi si è assicurata anche le prestazioni di Aniello Coppola, un giovane centrocampista di 19 anni che nella passata stagione si è messo in evidenza ad Artena nel campionato di Eccellenza, giocando con regolarità e sfiorando l’ingresso ai play off. Farà parte della rosa del Cassino anche Marco Panaccione, 19 anni di Frosinone, che dopo un’esperienza a Morolo, nella passata stagione ha disputato il campionato Primavera con lo Spezia, disputando 20 gare oltre alle tre del Viareggio. Parliamo di un laterale sinistro di difesa che va a rinforzare il gruppo degli Under.

Giglio, Partipilo, Lombardi e Della Pietra hanno rinnovato, si attende la firma di Darboe che rientrerà in Italia nei prossimi giorni. Ora l’attenzione è rivolta a due punte di grande esperienza e almeno a un’altro grande centrale difensivo. Antonio Tortolano