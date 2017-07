Primi colpi di mercato per il Sezze

Dopo l’arrivo di Massimo Bindi alla guida della Prima squadra, il Calcio Sezze comincia a lavorare per migliorare la rosa per la stagione 2017/2018.

Insieme alle diverse conferme del gruppo storico, che verranno rese note nei prossimi giorni, il primo tassello aggiunto dalla società è Manuel Micheli, estremo difensore classe 1994. Nato a Ceccano l’8 settembre di ventitrè anni fa, ha iniziato a giocare al calcio nella sua città natale, per poi trasferirsi al Monte San Giovanni Campano dove ha disputato un campionato da Juniores e due in prima squadra in Eccellenza. Il salto di categoria con l’Astrea in serie D, allenato da Roberto Rambaudi e con la soddisfazione di essere stato anche capitano, poi il passaggio all’Isola Liri sempre in serie D e, più di recente, l’approdo al Terracina, dove disputa la scorsa stagione scendendo in campo 27 volte e dimostrandosi uno dei migliori portieri della categoria.

Ora l’arrivo a Sezze, con la voglia e la speranza di lasciare il segno: “Sono davvero contento della scelta fatta. Avevo deciso di scendere di categoria per motivi di lavoro, arrivando a Terracina, che è una grande piazza. Per lo stesso motivo, adesso, ho deciso di venire a Sezze. Questa città – spiega il nuovo numero uno dei rossoblu – ha una storia calcistica davvero importante e sono davvero contento di essere qui”. Un ruolo cardine per una squadra che vuole avere ambizioni e una maglia pesante, come lo stesso Micheli spiega: “So bene che prendere il posto di Angelo Stefanini non sarà facile. Nei tre anni trascorsi qui ha fatto veramente bene, dimostrando di essere un portiere di categoria superiore. Il fatto di prendere il suo posto lo vedrò come uno stimolo in più”. Non estremamente alto, ma molto potente, Micheli fa della reattività la sua dote maggiore.

Presto inizierà con i nuovi compagni la fase di preparazione per la stagione ormai alle porte. Nel frattempo la società, il direttore sportivo e il tecnico Massimo Bindi continueranno a vagliare la possibilità di nuovi inserimenti per l’organico.