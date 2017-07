Vis Artena: svolta societaria vicina

Svolta societaria vicina per la Vis Artena. A confermarlo è il presidente uscente Roberto Matrigiani.

“Siamo stati per alcuni giorni in attesa di risposta da un presunto acquirente che però non ha mai chiuso l’accordo. Il patron Sergio Di Cori e il sottoscritto hanno così lavorato su un’altra pista e hanno trovato un imprenditore di grande spessore che permetterà ad Artena di continuare a stare ai vertici del calcio dilettante e che nel contempo partirà anche con un progetto di Scuola calcio. All’ora di pranzo dovremmo riuscire a sciogliere il nodo: questo sarà l’ultimo regalo che Di Cori e Matrigiani fanno alla città di Artena visto che noi, pur rimanendo vicini alla nuova proprietà, usciremo dal club. Senza fretta, “camminando camminando” e facendoci scivolare addosso voci di tutti i tipi sembra proprio che siamo riusciti a trovare una soluzione. Altri, invece, si sono riempiti la bocca di belle parole, ma la Vis Artena si è dovuta aiutare da sola”.

Nelle prossime ore dovrebbero emergere in maniera più chiara i dettagli dell’accordo: il club arancioverde è davvero vicino alla svolta.

